Postup přes Rumunky. 'Věřily jsme, že nám budou sedět nejvíc,' říká česká brankářka Kudláčková

Sen českých házenkářek na mistrovství světa pokračuje. V osmifinále prakticky celou dobu prohrávaly, nakonec ale porazily díky gólu v poslední sekundě Rumunsko 28:27. Postupují tak poprvé v historii samostatné České republiky do čtvrtfinále. Důležitou roli sehrála v zápase také gólmanka Petra Kudláčková, která nastoupila až v průběhu utkání. Lipsko/Německo 21:33 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká brankářka Petra Kudláčková během zápasu s Rumunskem | Zdroj: AP

Obrovská gratulace. Je na vás vidět neskutečná radost. Věřily jste, že by mohlo dojít k takovému úspěchu? Zvlášť po průběhu zápasu, kdy jste neustále dotahovaly náskok Rumunska?

Děkujeme. Pořád jsme věřily. Věřily jsme, že nám Rumunsko jako soupeř do osmifinále bude sedět nejvíc. Kdybychom nevěřily, tak bychom ten zápas nikdy neotočily. Věděly jsme, že se Rumunky na konci dají zlomit a že se zápas ještě dá otočit.

Je to takový malý sen postoupit do čtvrtfinále?

Určitě. Myslím, že se to ještě nepovedlo. Moc lidí nám nevěřilo, takže jsem ráda, že se to povedlo. I když zápas probíhal tak, jak probíhal, stejně jsme v sobě našly tu sílu a zápas otočily.

České házenkářky v zápase proti Rumunkám na mistrovství světa v Německu | Foto: Alžběta Vejrostová | Zdroj: chf.cz

Myslíte si, že se dá jít ještě dál? Ještě vylepšit tuhle senzační jízdu?

S jídlem roste chuť. Určitě zabojujeme, teď už nemáme co ztratit a půjdeme od zápasu k zápasu. Nevím, s kým a kdy budeme hrát. To ale začneme řešit, až si naplno vychutnáme postup. Je to neskutečná euforie a krásný pocit pro nás všechny.

Jaké to bylo utkání pro vás osobně? Vy jste šla na hřiště jako náhradnice, i když v házené se to tak nebere. V závěru jste doslova zavřela bránu, ničila jste Rumunky svými zákroky…

Vůbec nechápu, co se tady dnes odehrálo. Přišla jsem k tomu jako slepý k houslím. Něco jsem chytla, něco mě trefilo, něco šlo do tyče… Od toho tu jsem, abych to zavřela, když je třeba. Jsem ráda, že se to povedlo.