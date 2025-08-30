Medaile pro český moderní pětiboj po 11 letech. Lukeš vybojoval na mistrovství světa bronz
Matěj Lukeš vybojoval na mistrovství světa v moderním pětiboji bronzovou medaili. Třiadvacetiletý reprezentant nestačil ve finále v Kaunasu jen na vítězného Egypťana Mutáze Muhamada a Francouze Mathise Rochata.
V individuálním závodě se stal Lukeš prvním českým medailistou od roku 2014, kdy byl ve Varšavě rovněž třetí Jan Kuf. Zároveň založil v soutěžích jednotlivců novou sbírku v éře po zařazení překážkové dráhy do programu pětiboje místo parkuru.
Dřív se lámal chleba v šermu, teď je to v překážkové dráze, říká o změnách moderní pětibojař Lukeš
Lukeš byl ze sedmičlenného českého týmu v Litvě jediným účastníkem finálového dne a završil vydařenou sezonu. Ziskem bronzu navázal na červencové druhé místo ze závodu štafet na samostatném MS v Alexandrii, kde byl v týmu s Markem Gryczem.
Medaili na vrcholném šampionátu přidal i ke stříbru z dosud životního finálového závodu Světového poháru z téhož egyptského dějiště.
Ve finálové soutěži byl druhým nejlepším plavcem. V součtu bodů za dvanácté místo v šermu a šesté na překážkové dráze vystartoval do závěrečné kombinace běhu a střelby z laserové pistole ze šesté příčky s dvanáctisekundovou ztrátou na pódium.
Dosáhl sedmého nejlepšího času, ale ze soupeřů, kteří vybíhali před ním, nedostihl pouze Muhamada s Rochetem. Od stříbra Lukeše dělilo 15 sekund, respektive bodů, od zlata 32.