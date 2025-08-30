Medaile pro český moderní pětiboj po 11 letech. Lukeš vybojoval na mistrovství světa bronz

Matěj Lukeš vybojoval na mistrovství světa v moderním pětiboji bronzovou medaili. Třiadvacetiletý reprezentant nestačil ve finále v Kaunasu jen na vítězného Egypťana Mutáze Muhamada a Francouze Mathise Rochata.

Kaunas Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Matěj Lukeš na mistrovství Evropy v Budapešti 2024

Český pětibojař Matěj Lukeš (archivní foto) | Foto: Filip Komorous | Zdroj: Profimedia

V individuálním závodě se stal Lukeš prvním českým medailistou od roku 2014, kdy byl ve Varšavě rovněž třetí Jan Kuf. Zároveň založil v soutěžích jednotlivců novou sbírku v éře po zařazení překážkové dráhy do programu pětiboje místo parkuru.

Dřív se lámal chleba v šermu, teď je to v překážkové dráze, říká o změnách moderní pětibojař Lukeš

Číst článek

Lukeš byl ze sedmičlenného českého týmu v Litvě jediným účastníkem finálového dne a završil vydařenou sezonu. Ziskem bronzu navázal na červencové druhé místo ze závodu štafet na samostatném MS v Alexandrii, kde byl v týmu s Markem Gryczem.

Medaili na vrcholném šampionátu přidal i ke stříbru z dosud životního finálového závodu Světového poháru z téhož egyptského dějiště.

Ve finálové soutěži byl druhým nejlepším plavcem. V součtu bodů za dvanácté místo v šermu a šesté na překážkové dráze vystartoval do závěrečné kombinace běhu a střelby z laserové pistole ze šesté příčky s dvanáctisekundovou ztrátou na pódium.

Dosáhl sedmého nejlepšího času, ale ze soupeřů, kteří vybíhali před ním, nedostihl pouze Muhamada s Rochetem. Od stříbra Lukeše dělilo 15 sekund, respektive bodů, od zlata 32.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme