Nemám problém převzít odpovědnost, říká opora házenkářské reprezentace Hrbková. Češky čeká Polsko

Jednu výhru už české házenkářky na mistrovství světa v Německu mají. Na postup ze základní skupiny ale stačit nebude. A tak národní tým musí po Argentině uspět také proti některému ze čtveřice evropských družstev. První šanci má dnes s Polskem. A reprezentace by znovu potřebovala i kvalitní výkony zkušených opor. Bietigheim-Bissingen/Německo 8:53 3. prosince 2017

„Už jsem dospěla do věku, kdybych, když jde do tuhého, měla ten balon vzít já a nebát se rozhodnout. Ne vždycky to ale vyjde, možná jsem někdy příliš zbrklá, ale nemám problém na sebe vzít odpovědnost a Iveta určitě taky ne,“ přiznává pro Radiožurnál jedna z klíčových házenkářek reprezentace Michaela Hrbková, a zmínila i další důležitou členku národního týmu - kapitánku Ivetu Luzumovou.

Trenér Jan Bašný ale u obou hráček z německé bundesligy vlastně tak nějak s kvalitními a rozdílovými výkony počítá. „Tohle je jejich role týmu, ať už to byly tyhle dvě nebo ať už to byla potom Markéta, která nastoupila. To jsou individuálně velice kvalitní hráčky, a kdo jiný by to měl vzít v takových chvílích na sebe než právě tyto hráčky,“ přidal do výčtu reprezentační kouč i jednadvacetiletou Markétu Jeřábkovou.

Nadějných házenkářek má ale v týmu víc. České národní družstvo se ale snaží celkově spoléhat na jinou věc, a to na kolektivní výkon. „Vždycky je pro soupeře míň příjemné, když hrozí nebezpečí z každého postu. Tímhle projevem jsme se vždycky představovali, takže doufám, že to bude pokračovat. Můžeme říct, že máme nějaké individuality. Čím více hráček bude nebezpečných pro branku soupeře, tím jednodušší to bude pro individuality a rozdílové hráčky,“ popisuje reprezentační kouč.

A dokázat to budou chtít trenér Jan Bašný s českými házenkářkami i v neděle odpoledne od dvou hodin proti Polsku. Případná výhra by totiž zvýšila šance na vytoužený postup ze základní skupiny.