Český nápad inspiruje svět. Olympijské parky doporučují pořadatelé her ostatním zemím

Propagační video vysvětluje podstatu a výhody projektu – tedy že fanoušci nemusejí do dějiště olympijských her, aby si aspoň trochu vychutnali olympijskou atmosféru. V parcích si můžou vyzkoušet spoustu disciplín, společně fandit při přenosech z olympijských her a taky se potkat s úspěšnými sportovci.

„Myslím, že se mnou budete souhlasit, že na český příklad bychom chtěli navázat v celém světě, a tak Mezinárodní olympijský výbor schválil koncept, který jsme nazvali Olympijské festivaly,“ informoval na pražském zasedání Asociace národních olympijských výborů James McLeod z Mezinárodního olympijského výboru.

„Máme z toho velkou radost. Ukázalo se, že když to funguje v Česku, není důvod, aby to nefungovalo i jinde v Evropě. Kontaktují nás i lidé z jiných kontinentů, tak pevně doufáme, že se to rozšíří,“ říká pro Radiožurnál předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Kejval si je jistý, že se projekt už při zimních hrách v Koreji rozšíří do Itálie a Francie, možná i do Finska, a při letních hrách v Tokiu 2020 by měly přibýt další státy.

„Teď na jaře bychom měli dokončit takový manuál, který by se měl dostat mezi ostatní země. Budeme v něm popisovat, jakým způsobem se řeší finance, jak se to řeší z hlediska sportu, marketingu a tak dále,“ popisuje Kejval, ale dodává, že vysloveně celosvětové rozšíření olympijských parků by bylo problematické.

„Na jižní polokouli mají takový drobný problém, že když je zimní olympiáda, tak mají léto a naopak. V Africe mají zase jiné problémy. Není to tak, že byste to mohli vzít z jedné země a okopírovat to do jiné,“ vysvětluje Kejval a dodává, že z rozšiřování nápadu má ČOV jen prestiž.

„My jsme nadšení, když to někdo přebírá, protože princip ve sportu je úplně jiný než v byznysu. Ve sportu je vítězství, když se šíří ta myšlenka a ne když z toho berete peníze,“ uzavírá.