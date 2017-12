Češky podlehly úřadujícím mistryním světa, s Norkami prohrály vysoko 16:34

Norky ve skupině B v Bietigheimu-Bissingenu ještě neprohrály, jejich nejnižší vítězství bylo rozdílem osmi branek.

Češky měly už před zápasem jistý postup, ke kterému jim pomohla odpolední výhra Maďarska nad Polskem. Je totiž jasné, že Polky a Argentinky už nemohou český tým v tabulce přeskočit. Do vyřazovací fáze turnaje postoupí čtyři z šesti týmů.

V utkání s obhájkyněmi titulu dostaly velký prostor hráčky z lavičky. Norky se ujaly vedení, ale Češky dvakrát srovnaly zásluhou Kordovské a Hrbkové. Potom však úřadující šampionky utekly a náskok postupně navyšovaly.

Dvakrát se sice prosadila Jeřábková, ale soupeřky dál skórovaly z každého útoku. Nezabránila jim v tom ani Kudláčková, která vystřídala v brance Satrapovou. Blýskla se však zásahem proti rychlému útoku Herremové.

Češky se nemohly prosadit a norský náskok neustále rostl. Trenér Jan Bašný proto poslal na hřiště hráčky ze střídačky, aby šetřil opory týmu. Pokusy Češek likvidovala brankářka Lundeová, prosadila se ale Jeřábková. Zásahy si na druhé straně připsala i Kudláčková.

Netradiční gól zaznamenala Malá, která v rychlém trháku chytila míč ve vzduchu zády k bráně, přesto ho poslala do sítě. Sklidila za to potlesk celého hlediště. Přesto Češky odcházely do šatny s hrozivým výsledkem 7:20.

Druhá půle začala vyrovnaně stejně jako první, potom šly ale Češky znovu do oslabení. Neproměnily několik šancí, zatímco na druhé straně byly Norky neomylné a dál zvyšovaly náskok. Zákroky předvedla i střídající brankářka Grimsbová, která nastoupila na druhý poločas.

Dvakrát ji překonala Ryšánková, potom se prosadily i Maňáková, Kordovská a Luzumová, které hrozivé manko snížily. Na straně Norska už ale hrála střídačka. Národní tým šel do dvojnásobného oslabení, trpělivou hrou ho však přečkal bez inkasované branky. Přesto zápas prohrál rozdílem třídy.