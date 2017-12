Češky přehrály Norky 8:0. Ve čtvrtfinále je čeká lepší z duelu Estonsko - Polsko

Češky začaly pomalu, po první třetině vedly nad Norkami 1:0. Ve druhé třetině se však národní tým rozstřílel a vyhrál ji v poměru 5:0. Zápas se pak už jen dohrával, Češky navrch přidaly ještě dva góly a vyhrály 8:0. Florbalová reprezentace tak naplnila předpoklady a po výhře nad Norkami se už může těšit na čtvrtfinále. V něm se ve středu od 19:00 utkají s vítězem úterního předkola play off mezi Polskem a Estonskem. Bratislava 18:55 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženská florbalová reprezentace na mistrovství světa v Bratislavě | Foto: Martin Flousek ceskyflorbal.cz, xflorbal.cz | Zdroj: ČTK/PR/Český florbal/Martin Flousek

"Když bylo mistrovství světa vylosováno, tak jsem si tipnul, že do čtvrtfinále postoupí Polsko, a myslím, že to tak i bude," řekl k dalšímu možnému soupeři trenér českého týmu Miroslav Janovský.

Český tým se po dvou duelech s Lotyšskem (8:3) a Finskem (1:5) ve vedlejší Hant Areně představil poprvé na Zimním stadion Ondreje Nepely a musel se ve stánku pro více než deset tisíc diváků vyrovnat s komorní atmosférou před 338 návštěvníky. Mezi nimi nechyběl ani celý slovenský tým.

"Se slovenskou reprezentací máme velice dobré vztahy. Odehráli jsme s ní přátelské zápasy, máme tam všichni spoustu známých. Když budou potřebovat podpořit v zápase play off, tak můžou očekávat i opačnou podporu od nás," poděkoval Janovský domácímu výběru.

Janovského tým v úvodním dějství narážel na zformovanou obranu Norek a přes stálou převahu držela brankářka Dahlerová dlouho čistý štít. Několik nebezpečných situací musela řešit i Příleská, která poprvé na turnaji dostala příležitost místo jedničky Christianové.

V 18. minutě se se česky dočkaly vedení, když se Kapcová prosadila z dorážky po střele Krupnové. Ve druhém dějství naopak Kapcová dvakrát asistovala u tref Krupnové, která načala druhou padesátku svých zásahů v národním týmu. Nejdříve skórovala z velkého brankoviště a pak překvapila Dahlerovou zpoza branky.

"Chtěli jsme znovu hrát co nejvíce na balónu, což je taky základ toho, abyste soupeře tolik nepouštěli do brejků. Uvědomovali jsme si sílu Norska v protiútocích, protože v nich hrozilo ve všech jejich zápasech nebezpečí. Mají tam dvě hráčky ze švédské soutěže a na ně jsme speciálně upozorňovali. Až na dvě nebo tři situace jsme to dobře odchytili," uvedl Janovský.

V polovině utkání zvýšila po rychlé kombinaci už na 4:0 Billá, která tak dokázala bodovat i při své osmé účasti na světových šampionátech. Stále ještě ve druhé části se prosadily povedenými střelami i Urbánková, která také načala druhou padesátku branek v národním týmu, a Řepková.

Hned v úvodu třetí třetiny utrpěl český tým velkou ztrátu, protože hned po pár vteřinách musela ze hry se zraněným stehenním svalem Ratajová. "Rozhodně bych vyměnil nulu a takto jasný zápas za to, aby Denisa Ratajová byla v pořádku. Je to zranění v oblasti hamstringu. Uvidíme, jak je vážné. Jede teď na vyšetření do nemocnice a byl by to velký a nepříjemný zásah do sestavy," řekl Janovský.

Výsledek rozhodnutého zápasu ještě vylepšily Billá a Plášková. Té asistovala Billá, která se 25 body na MS stala nejproduktivnější českou hráčkou v historii a překonala Elišku Vrátnou. "Jsem velice zaskočená, protože jsem nečekala, že bych někdy mohla být první zrovna v této disciplíně. V reprezentace nastupuju většinou v obraně, na druhou stranu je pravda, že mám jednou tolik mistrovství než ostatní," prohlásila jednatřicetiletá Denisa Billá.