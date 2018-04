Český reprezentant Blake Schilb a jeho velká rodina si angažmá v Seville užívají, výsledkům navzdory

Basketbalista Blake Schilb se sice narodil ve Spojených státech, ale od roku 2015 reprezentuje Českou republiku. Po studiu na univerzitě v zámoří si ho totiž žádný z týmů NBA na draftu nevybral, a tak před více než deseti lety vyrazil do Evropy. První dva roky odehrál v dresu Nymburka a právě tehdy se seznámil se svou budoucí manželkou Barborou. Sevilla 13:52 25. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Blake Schilb v dresu sevillského Betisu | Zdroj: ČTK

Dvoumetrový křídelník a dvojnásobný vítěz české ligy od té doby vystřídal dalších pět zahraničních angažmá. Aktuálně se Schilb snaží zachránit Sevillu v nejvyšší španělské soutěži.

Washington vyrovnal sérii s Torontem. 'Tohle není typický duel prvního s osmým,' říká Satoranský Číst článek

„Ještě není konec, sice jsme poslední, ale zbývá pět zápasů do konce ligy. Musíme se v nich poprat o budoucnost klubu i nás samotných a snažit se vykopat se z té jámy ven," nevzdává se čtyřiatřicetiletý americký křídelník s českým pasem.

Blake Schilb z Nymburka zamířil do Francie a poté hrál také v Bělehradě a Galatasaray Istanbul než přišel do Betisu. Ve čtvrtém nejlidnatějším městě Španělska se líbí nejen jemu, o to víc ho situace andaluského klubu mrzí, rád by tu totiž pokračoval.

„Teď nevím, co bude v létě. Budu se maximálně snažit Sevillu zachránit, pak se pobavíme o tom, co bude následovat. Možností je hodně, ale pro rodinu je to tu skvělé, nic nám tu nechybí,“ říká Schilb.

Rodina si Španělsko užívá

Slova svého manžela potvrzuje také Schilbova manželka Barbora, která je na jihu Španělska s ním. Nejen ona, v Seville teď žije celá šestičlenná rodina Schilbů.

„My si to tady hodně užíváme, protože tu má Blake daleko více volna, než měl dříve. Pro rodinu a zázemí je to tu skvělé, dětem se strašně líbí ve škole. Uvidíme, jak to bude pokračovat a jak dopadne tato sezona,“ říká Radiožurnálu rodačka z Nového Jičína na sevillském náměstí Plaza de Espaňa.

Český basketbalový rozhodčí je hvězdou i v zámoří, vede v anketě o největšího hlupáka Číst článek

Opodál pobíhají čtyři Schilbovi děti a Blake je s úsměvem pozoruje. Nejstarší desetiletý Jayden mi říká, že už v Betisu také hraje basketbal a rád sleduje otce, i když jeho tým tolik prohrává. Podle něj je táta nejlepší v týmu.

Jocelynn, Schilbova nejstarší dcera, má také jasno, porážky s výkony táty nesouvisí. Někdy prý jeho spoluhráči bohužel tak dobře nepřihávají a nestřílí.

Oba sourozenci mluví hlavně anglicky, ale umí také francouzsky, česky a pomalu už i španělsky.

„Doufám, že děti budou do budoucna moji zemi daleko více objevovat, než jakou mají teď šanci. V poslední době tam opravdu jezdíme vždy jen na chvilku,“ říká Barbora Schilbová.

„Čeština u nás trochu drhne. Děti rozumí všemu, ale zpátky mluví těžce. Když něco chtějí, přijdou a řeknou to česky, tak moc dobře vědí, že to dostanou,“ uzavírá Barbora.

Blake Schilb ve Španělsku přislíbil účast na červnovém reprezentační sraz kouči Ginzburgovi. Jak to pak bude s jeho kariérou dál se uvidí.

Rodina Blakea Schilba | Zdroj: ČTK