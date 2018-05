VIDEO: ‚Mluvte furt.‘ Práci sportovního komentátora si v Českém rozhlase mohl vyzkoušet každý

Sportovní fanoušci často kritizují výkony komentátorů. Možná s pocitem, že by to sami zvládli lépe. Jenže sednout si k monitoru a profesionálně komentovat zápas není snadné. Na Dni otevřených dveří v Českém rozhlasu to předvedli „rozhlasáci“ Jan Suchan s Davidem Nyčem i Jan Smetana z České televize.

