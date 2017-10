Český triumf po 21 letech. Zlatou přilbu ovládl v Pardubicích Václav Milík

„Minule se to nepodařilo, v pardubicích mi to docela jde, ale nevěděl jsem, že až takhle. Kluci mi dobře připravovali motorku. Povedl se mi finálový start, je to super,“ zářil po finálové jízdě pro Českou televizi Václav Milík.

Když naposledy Čech ovládl Zlatou přilbu Pardubice, byly Václavu Milíkovi tři roky. Čekání pardubických fanoušků na domácí triumf ukončil po 21 letech, když se žlutým povlakem na helmě překvapil finálové favority skvělým startem.

„Všichni závodníci od čtvrtfinále byli vyrovnaní, asi mezi ně tedy patřím. Zlatou přilbu mají legendy a doufám, že se mezi ně taky jednou zapíšu,“ usmíval se spokojený domácí závodník.

První místo udržel celou šestikolovou finálovou jízdu. Na druhém místě na něj marně dotíral Nor Rune Holka. Další Čech Eduard Krčmář skončil na desátém místě.