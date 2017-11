Realizační tým basketbalové reprezentace se bude rozšiřovat o nové specialisty

„My bychom dlouhodobě chtěli, aby byl u národní týmu hlavní trenér, asistent a v ideálním případě aby měli k sobě dva mladé, hladové psy, kteří budou po večerech stříhat videa, znát hru soupeře úplně do šroubku. Taková je vize,“ vysvětluje Michal Šob, manažer národního basketbalového týmu.

Ale nemají to být jen lidé, kteří sedí u počítače a koukají na videa ze zápasů. „My vlastně máme čtyřletý projekt, který by měl gradovat mistrovstvím Evropy v roce 2021. Jako realizační tým doufáme, že to bude v Praze, ale to nezáleží až tak na nás. Krom obměny hráčského kádru a omlazení, bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo do toho projektu zapojit více lidí, kteří budou pracovat pro basketbal.“

Pojem „více lidí“ zní přeci jen trochu vágně a tak Michal Šob objasňuje. „Především jde o lidi na těch profesnějších pozicích, tedy fyzioterapeuti, kondiční specialisté, videoanalytici, asistenti... Je třeba dát příležitost mladým, hladovým lidem, jak se obecně říká, aby získávali zkušenost a pak aby ji byli schopni vracet zpátky do českého basketbalu. Třeba v podobě nějakých rolí u mladších národních týmů.“

Může to na první poslech působit, že český basketbal zveřejňuje inzeráty a hledá úplně nové lidi. Je to pravda jen z části. Hlavní poslání zní tak, že pro specialisty jsou v českém basketbale dveře otevřené. „Pokud trh sám ty lidi negeneruje, tak si ty lidi musíme vygenerovat sami. Lidé na nových pozicích nebudou mít od začátku nějakou konkrétní odpovědnost, ale budou u toho, budou součástí projektu a jak se lidově říká si s náma trochu zahrají tak, aby byli připraveni do budoucna,“ nastiňuje Šob.

Slovy reprezentačního manažera si tak mohou „zahrát“ současní a budoucí fyzioterapeuti, specialisté na rozbor videa. „Já vám to uvedu na jednoduchém příkladu. V zahraničí je třeba naprosto běžné, že jsou kondiční specialisté se specializací na basketbal. Samozřejmě, na začátku měli tu specifikaci obecnou, ale nyní se soustředí jenom na basketbal. Takové lidi v Čechách opravdu postrádáme. Buď jsou to bývalí atleti, nebo se věnují fotbalu, hokeji atd. Ale specializace vyloženě na basketbal bohužel není. Ani na Fakultě tělesné výchovy a sportu není nějaký takový obor, existuje tam jen obecný obor kondiční specialista. Takže si ty lidi musíme vychovávat sami,“ vysvětluje Michal Šob, manažer basketbalové reprezentace.

Národní tým na konci listopadu čekají dva kvalifikační zápasy na světový šampionát. Nejprve se 24. listopadu v Pardubicích utkají s Islandem, o tři dny později pak v Helsinkách s Finy.