Český tým s ambicí jet Tour de France. ‚Chceme růst postupně,‘ říká sportovní ředitel Konečný

Ženský VIF Cycling Team funguje teprve první sezonu, přesto už sbírá úspěchy na domácí scéně a závodí za něj jedny z nejlepších cyklistek v Česku. Ambice sestavy, jejímiž sportovními řediteli jsou dva bývalí cyklisté Tomáš Konečný a Vojtěch Řepa, jsou však mnohem dál. „Chceme růst postupně, ale jedním z cílů je Tour de France,“ říká Konečný v rozhovoru pro iROZHLAS. Co vedlo k založení týmu? A v jakém stavu je vůbec ženská cyklistika v Česku? Rozhovor Praha 7:52 26. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít VIF Cycling Team během soustředění na Mallorce | Foto: Filip Bezděk | Zdroj: VIF Cycling Team

Nejen na vašich webových stránkách se prezentujete jako profesionální ženský cyklistický tým. Co to vlastně znamená v praxi?

Je to myšleno tak, že jsme komerční tým. Nejsme tedy závislí na nějakých dotacích, státních penězích. Naše fungování je opravdu postavené na financování od partnerů. Je to v podstatě ten tvrdý byznys, který v cyklistice funguje, ať už ve World Tour (seriál silničních cyklistických závodů nejvyšší úrovně pořádané UCI, pozn. red.), nebo tady. Seženete peníze a máte tým. Neseženete peníze a nemáte tým.

Můžete nastínit, jak funguje systém odměňování závodnic? Je spjatý s jejich výsledky?

Funguje to jako v normální práci, kde také nedostávají všichni stejný plat. A v cyklistice je to samozřejmě hodnoceno na základě výsledků. Myslím, že holky si dokážou sáhnout na hezké prémie, a to nejen ty, které vyhrají závod.

Tým funguje teprve první sezonu. Můžete popsat proces, jakým vznikal?

Samozřejmě to nebylo jednoduché. Nebylo to tak, že bychom si v neděli zavolali a v pondělí měli tým. Začali jsme to řešit někdy loni v květnu, kdy se majitel značky VIF Jakub Lorenc rozhodl, že by chtěl do něčeho takového jít. Je to cyklistický nadšenec, který se rozhodl, že by mu ženský cyklistický tým dával smysl.

Nechci říct, že to byla přímo díra na trhu, ale kredit žen se celkově ve společnosti zvedá, jsou i čím dál tím úspěšnější ve sportu. V cyklistice těch žen stále není tolik, peloton je malinký, ale postupně se rozrůstá. Mezinárodní cyklistická federace UCI tlačí na to, aby měly ženy víc závodů a dostaly stejné podmínky jako muži. Z jejich závodů se vysílá čím dál víc televizních přenosů, takže ten sport jde nahoru. A to oslovilo i našeho majitele.

Proč podobný projekt v Česku nevznikl dříve?

Téma ženské cyklistiky jsem měl v hlavě dlouhodobě, ale nikdy se nepodařilo sehnat partnery. Dřív tady ani nebylo tolik holek, tým třeba se dvěma závodnicemi nevytvoříte. Ale jak už jsem zmínil, „ženské prostředí“ se obecně rozrůstá. Takže se to nějak sešlo dohromady, objevil se partner, který byl ochotný dát do týmu peníze, oslovili jsme závodnice, já zařídil vybavení, přidal se k nám Vojta Řepa (bývalý český profesionální silniční cyklista, účastník španělské Vuelty v roce 2022, pozn.red.).

Takže byl dříve problém čistě ve finanční stránce?

Jsou to spojené nádoby. Zaprvé se musí najít partner, kterému dává smysl do toho investovat. Ale v cyklistice je to celkově velký boj, nejen v té ženské, co se shánění partnerů týče.

A zároveň je také velkým faktorem bezpečnost. Když máte sport, který je na stadionu, je to jednodušší. Dítě někde vyložíte a nemá se mu tam co stát. I pro ten oddíl je celkově jednodušší všechno zabezpečit, když jde o uzavřené prostředí.

Kdežto na kole, ať už děláte kteroukoli disciplínu, musíte s dětmi někam vyjet, na místě to neuděláte. A když s nimi jedete do silničního provozu, je to náročné, řidiči jsou často bezohlední. Na horských kolech zase jezdíte v lese, všude jsou stromy a další nástrahy. Takže jste pořád daleko blíž úrazu než na nějakých stadionech.

Soustředění VIF Cycling Teamu | Foto: Filip Bezděk | Zdroj: VIF Cycling Team

Zmínil jste, že se dvěma závodnicemi tým nevytvoříte. Jaký je tedy ideální počet, se kterým má už založení týmu smysl?

V etapových závodech startuje šest závodnic. Plus k tomu samozřejmě musíte předpokládat, že někdo onemocní, spadne, takže takové minimum, které za mě dává smysl, je osm. Ideální by bylo třeba až dvanáct. My to řešíme tak, že se snažíme ženy doplňovat juniorkami, které si chceme vychovat.

Existují v tuzemsku i jiné podobné ženské týmy?

Asi bych začal tak, že upřesním, že jsme čistě silniční tým, který se soustředí primárně na silniční cyklistiku. Je tu ještě Dukla Praha, která je podporována z peněz státu, a navíc je to tým zaměřený hlavně na dráhovou cyklistiku. A mají spoustu holek, které jsou úspěšné na dráze a dokážou to kombinovat se silnicí.

Navzájem si vytváříme konkurenční prostředí, díky kterému se i zlepšuje výkonnost samotných závodnic. Protože když budete mít něco jisté, a bude vám jedno, jestli vyhrajete, nebo prohrajete, nemotivuje vás to. Ale pokud vidíte, že je třeba možnost jít někam jinam, jet na jiné závody, tak vás to samozřejmě v kariéře taky posouvá.

Pak tu máme ještě mladoboleslavský Brilon, což je tým, který se soustředí víceméně na horská kola a cyklokros. Má taky spoustu juniorek a žen, odtud k nám také přišla Kristýna Zemanová.

Takže v podstatě tu máme tyto tři týmy a každý to dělá trochu jinak, každý se soustředí na jinou disciplínu.

Jak se obecně díváte na univerzálnost v cyklistice?

Osobně jsem vzešel ze silnice a myslím, že je to stěžejní kámen, takové cyklistické gró, které staví závodníkovu výkonnost. A ať už se potom soustředí na jakoukoli disciplínu, silnice mu dá základy.

Vidíme to i ve světě, třeba Mathieu van der Poel vzešel z cyklokrosu, je úspěšný i na silnici a chce útočit i na titul mistra světa na horském kole. Další třeba Filippo Ganna, elitní časovkář, který je zároveň vynikajícím dráhovým cyklistou.

Během své kariéry, když jsem jezdil za současný Quick Step, se mnou jezdil Mario de Clercq, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu, který s námi objel celou silniční sezonu, byl platný člen týmu, pomáhal, zároveň na něj nebyl vyvíjen tlak, že by měl silniční závody vyhrávat. A dostal tak luxusní přípravu na cyklokros, kde byl mega úspěšný.

Každodenní mravenčí práce

Jak je na tom obecně ženská cyklistika v Česku? Dokážu si představit, že je stále na vzestupu, ale jak to vypadá v praxi?

Pořád si myslím, že jsme teprve na začátku. Mělo by tu být určitě víc týmů. Je to o tom, aby děti viděly, že cyklistika tady funguje, aby bylo hodně závodů, a to vám pak vytváří podhoubí toho daného sportu, přivádí nové sportovce a sportovkyně.

Ale kdybych se podíval zpátky, určitě je ženská cyklistika dál, než bývala za mé generace. To závodily třeba jen dvě holky, které jezdily s klukama vždycky o kategorii níž. Dneska už mají ženy samostatný peloton. Ale samozřejmě nás všechny čeká ještě velký kus cesty.

Když to řeknu upřímně, určitě se dá být úspěšný i bez české cyklistiky. Pokud by se sehnal partner, který by dal třeba, vymyslím si, pět milionů eur, nakoupily by se závodnice ze zahraničí a mohla by se jet Tour de France. Ale to není ta cesta.

Konkrétně v české cyklistice je to o každodenní mravenčí práci. Jde o to, aby měla mládež kde závodit, aby tu třeba vznikly ještě další dva týmy a aby tu hlavně bylo víc závodů. Což je zase samozřejmě náročné logisticky, protože zorganizovat závody na horských kolech nebo v cyklokrosu je jednodušší než na silnici, kde musíte řešit povolení, uzavírky, bezpečnost.

Trénuju se sama. Nejsem týmový hráč, proto mi víc vyhovuje cyklokros než silnice, přiznává Zemanová Číst článek

Cyklokrosařka Kristýna Zemanová, která je součástí vašeho týmu, ještě loni nikam přestupovat nechtěla, byla spokojená v mateřském Brilonu. Co ji nakonec přimělo se připojit k vám?

Myslím, že to bylo vzájemné. Kristýnu znám od jejích juniorských let, kdy jsem působil v roli reprezentačního trenéra. A myslím, že jsme jí splnili přesně to, co říkáte. Nemusela jít ven, dokázali jsme jí nabídnout ideální přípravu na cyklokros, zároveň i mezinárodní silniční závody, kde může být úspěšná. Takže se to dobře sešlo, ona může zůstat doma a dělat dál to, na co byla dosud zvyklá.

Působí v roli týmového lídra?

Určitě. Má obrovské zkušenosti, a tím, že je ohromně úspěšná ve své disciplíně (čtyřnásobná mistryně České republiky v cyklokrosu, dvojnásobná medailistka z mistrovství světa i Evropy, vítězka ankety Královna cyklistiky za rok 2023, pozn. red.), v ní mají mladší holky vzor, mohou k ní vzhlížet.

A lidsky si s ostatními výborně sedla, působí velmi kamarádsky, snaží se pomáhat, vysvětlovat, předává svoje zkušenosti. V závodě pak funguje jako taková prodloužená ruka sportovního ředitele, když si něco řekneme před startem, dokáže to přenést i do závodu.

K úspěšným závodnicím ve vašem týmu patří třeba i Eliška Kvasničková. Můžete ji více představit?

Výborná tempařka, časovkářka, to je to, kde ona se vidí. Obrovský talent, čtvrtá na mistrovství světa juniorek v časovce v roce 2022. Diamant, který se v ženské kategorii ještě nevybrousil. Ale na tom teď pracujeme.

Navíc Eliška byla rok ve Francii, kde byla hozena do vody. V zahraničí se o vás nikdo nepostará, pokud nejdete do těch největších týmů, kde vás dokážou provést tou cestou od začátku do konce. Tam se trošku zasekla, všechno na ni dolehlo a vrátila se zpátky domů. Chvilku to vypadalo, že ukončí kariéru, že ji cyklistika přestala bavit, ale teď si myslím, že ji to znovu nakoplo. A zase se vrací tam, kde byla.

A její přístup je naštěstí takový, že si nic moc nebere k tělu, dokáže vypnout hlavu. Když se něco nepovede, řekne si ,jedeme dál‘.

Eliška Kvasničková během časovky na MČR v Bánovcích nad Beravou | Foto: Filip Bezděk | Zdroj: VIF Cycling Team

Jak se obecně díváte na přestupy do zahraničí v mladém věku?

Když jde mladý závodník ven, každý to pak nezvládne. Jak jsem řekl, pokud jde do velkého týmu, kde se o něj postarají od A do Z, tak to asi dává smysl. Ale pokud se jedná o menší provinční týmy, je tam velké riziko neúspěchu. Takže v tom případě si myslím, že je možná lepší, když mohou závodníci nebo závodnice zůstat v Česku v menším týmu, ale budou v domácím prostředí třeba dva roky růst. A posune je to v kariéře daleko dál, než když jdou ven, a tam je to semele.

A to může znamenat třeba konec kariéry. Znám případy cyklistů, co si prošli juniorskou reprezentací, šli ven a za dva roky skončili. Byly to velké talenty, takže to byla hrozná škoda.

Ambice? Tour de France

Když se vrátím obecně k vašemu týmu, jaké máte ambice do budoucna? Váš majitel se netají tím, že jeho ambicí je účast na Grand Tour.

Když se podíváme na to, co dokázal vybudovat s brýlemi, myslím, že chce být úspěšný i v cyklistice. Jinak by do tohoto projektu nešel. Už když jsme se bavili, že tým založíme, jsme si stanovili nějaké body, kterých chceme dosáhnout, jak budeme postupně růst. A určitě jedním z nich je i účast na Tour de France.

Když odhlédnu od výkonnostní stránky, jaká kritéria je potřeba splnit, aby se tým mohl zúčastnit Grand Tour?

Samozřejmě musíte mít nějaké body, licenci, jsou tam pravidla nastavená od UCI. My jsme v tuto chvíli klubový tým bez nějaké speciální licence. Pak můžeme mít kontinentální licenci, která už otevírá šance na víc závodů.

Ale jak říkám, jsme teprve na začátku, fungujeme první sezonu. A příští rok se uvidí, co bude dál. Určitě bychom se chtěli posunout do fáze kontinentálního týmu. A pak už je to jen o tom, jak budou holky úspěšné, protože úspěch na závodech zase táhne zájem partnerů, můžete sehnat více peněz. Ale je to samozřejmě postupná cesta.

Jaká je role sportovního ředitele v cyklistice? Je to stejné jako trenér?

Dnes už jsou to dvě odlišné role. V týmu jsme s Vojtou Řepou dva. On jezdí po závodech, moje role je spíš taková, že jsem skládal dohromady tým, sháněl partnery, zabezpečuji materiál. Někdy se samozřejmě taky jedu podívat na závody, to mě baví, ale je to vždycky už jen taková třešnička na dortu.

Sportovní ředitel Vojtěch Řepa v týmovém autě během závodu Tour de Feminin | Foto: Filip Bezděk | Zdroj: VIF Cycling Team

Pomohly vám při shánění materiálu třeba i kontakty z minulosti, které jste získal během kariéry?

Přesně tak. Cyklistický rybníček je strašně malý, takže člověk se zná stejně se všemi, kdo do Česka vozí materiál. A ve spoustě firem jsou i bývalí závodníci, takže osobní kontakty hrají opravdu velkou roli.

Máte ještě v týmu nějakou třetí osobu, která působí čistě jako trenér?

Nemáme vyloženě našeho týmového trenéra. Já i Vojta některé holky trénujeme, ale nezakazujeme našim závodnicím mít trenéry své. Pokud jim spolupráce funguje, nemáme důvod do ní zasahovat, to by byla cesta do pekla. Spousta týmů to takhle dělá, ale já nechci rozbíjet něco, co funguje.

Všechny holky máme samozřejmě navázané v našem programu, kam každý den nahrávají tréninky, takže vidíme všechna data, můžeme sledovat jejich výkonnost. Takže je máme pod kontrolou a víme, s jakým potenciálem vždycky přijedou na závody.

A s trenéry pak komunikujeme individuálně, řekneme si, co kdo potřebuje, co je priorita, na co se v tréninku zaměřit.

Scházíte se ke společným tréninkům v Pardubicích, kde máte týmovou základnu?

Společné tréninky neprobíhají. Tím, že jsou závodnice roztroušené po republice, to ani nejde. Všechny trénují u sebe doma se svými trenéry na základě toho, co si řekneme. Na závody se taky někdy holky dopravují samy, nemá smysl, aby jezdily přes půl republiky do Pardubic a pak zase jinam na závody. Vždycky je to o vzájemné domluvě, nemá cenu to lámat přes koleno.

Začínal v prodejně kol, dnes dělá mechanika týmu Visma. ‚Není to jen o čekání na defekt,‘ říká Červenka Číst článek

Takže se třeba klasický cyklistický týmový kolotoč netrénuje?

Na to jsou pak samozřejmě týmová soustředění, která máme třeba dvě nebo tři do roka, a tam je prostor takové věci nacvičovat. Dá se natrénovat časovka družstev, jezdí se klasický kolotoč. Samozřejmě starší závodnice už to tolik nacvičovat nemusí, ty to mají zažité, ale zase jde o to, aby pomohly mladším a ukázaly jim, jak na to.

Máte v týmu například specialisty na výživu nebo zdravotníky?

Vyloženě vlastní zaměstnance, kteří by se na toto zaměřovali, nemáme. Ale jsme schopni veškerý servis závodnicím zařídit. Máme stálého mechanika, který primárně působí právě na základně v Pardubicích, má na starost materiál. Na závodech pak máme samozřejmě maséry. A pokud má někdo zdravotní problémy, jsme schopni domluvit lékařskou péči.

Medaile z MČR a reprezentace

Jaké největší úspěchy máte za dobu krátké existence za sebou?

Největší úspěch jsme zaznamenali na mistrovství republiky, kde v juniorkách získala oba tituly Karolína Špicarová a v ženách vybojovala stříbro z časovky Eliška Kvasničková. Získali jsme také bronz v silničním závodě zásluhou Kristýny Zemanové.

V časovce získala zlato Julie Kopecký, která jezdí ve worldtourovém týmu SD Worx-Protime, takže si myslím, že prohrát s ní o šestnáct sekund není špatné. A před Kristýnou dojela zase Kopecký a pak Kristýna Burlová, která jezdí za Ceratizit Pro Cycling.

Kristýna Zemanová (v bílém) v silničním závodě MČR | Foto: Filip Bezděk | Zdroj: VIF Cycling Team

A jaké závody vás ještě ve zbytku sezony čekají?

Ve druhé půlce sezony už tolik závodů není, ale tím, že jsme byli úspěšní na mistrovství republiky, nás samozřejmě čekají vrcholy jako mistrovství Evropy nebo světa, takže tam chceme směřovat přípravu.

Koncem srpna se pak jede Tour se l’Avenir (etapový závod ve Francii, který je určen pro jezdce do 23 let, pozn. red.) což je nejprestižnější závod pro třiadvacítkáře, kde by měly startovat dvě naše závodnice.

Můžete říct, o koho jde?

Pokud všechno vyjde, jak má, měla by tam startovat Eliška Kvasničková a Štěpánka Dubcová. Jsme moc rádi, že nás reprezentace oslovila, že jsme natolik úspěšní, že jsme si řekli o reprezentační dres. A reprezentace je pro nás samozřejmě stěžejní. Chceme pro ni holky uvolňovat, protože je to pro nás ta nejlepší možná vizitka.