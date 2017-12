České florbalistky skončily znovu čtvrté. Tým má ale hráčky, na kterých může stavět v budoucnu

České florbalistky na 11. mistrovství světa na druhou medaili v historii nedosáhly. Zápas o třetí místo nezvládly, dvakrát ztratily vedení a nakonec prohrály se Švýcarkami 2:3. V Bratislavě se projevilo, že týmu chyběly větší zkušenosti a také kvalita. V mladém týmu se ale také ukázaly talentované hráčky. Bratislava 7:38 10. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženská florbalová reprezentace na mistrovství světa v Bratislavě | Foto: Martin Flousek ceskyflorbal.cz, xflorbal.cz | Zdroj: ČTK/PR/Český florbal/Martin Flousek

„Je to obrovské zklamání, chtěli jsme tu medaili získat, ale bohužel se to nevyplnilo…“ těžko ze sebe soukala slova osmnáctiletá obránkyně Nela Jiráková, která v Bratislavě na sebe výrazně upozornila a zařadila se už v útlém věku mezi opory reprezentace.

Florbalistky těsně prohrály se Švýcarskem a z mistrovství světa odjedou bez medaile Číst článek „Jsem na holky hrozně hrdá. Myslím si, že jsme se v průběhu turnaje zlepšovaly. Daly jsme do toho úplně všechno, nevyšlo to. Ale určitě máme do budoucna na čem stavět. Tým má spoustu mladých hráček, a když na sobě budeme pracovat, tak třeba příště tam s medailí budeme stát my,“ přiznala pro Radiožurnál gólmanka Jana Christianová, která v sedmadvaceti patřila k nejstarším hráčkám ve výběru kouče Miroslava Janovského.

„Odpovídá to postavení českému ženskému florbalu. My jsme dělali všechno proto, abychom ty tři soupeře nad námi překvapili,“ řekl trenér Janovský.

A to se nepovedlo. Češky nakonec zlatým Švédkám, stříbrným Finkám a bronzovým Švýcarkám na turnaji podlehly. „V základní skupině jsme se snažili maximálně soustředit na Finsko. Bylo to 3:1, když jsme šli do powerplay. To znamená, že zápas byl hratelný. Vepředu jsme měli více skórovat. Tím bychom v semifinále dostali Švýcarky a bylo by to zkrátka o jeden hratelný zápas navíc,“ mohl už jen litovat loučící se hlavní kouč, který si chce teď od florbalu odpočinout a více se věnovat rodině.

„Mělo to skončit medailovou tečkou tak, jak jsme chtěli. Náš tým byl z elitní trojky ten nejmladší. Klobouk dolů co odehrály hráčky jako Nela Jiráková, Vendula Beránková… Mají talent, potenciál, dovednosti a mají na to, aby tady s nimi hrály dalších osm let. Pokud chtějí porážet Finky a Švýcarky, měly by v tuhle chvíli odejít do těch dvou nejprestižnějších soutěží,“ vybízí Janovský své už bývalé svěřenkyně.