České házenkářky otočily zápas s Polskem. Překvapuje mě, jak jsou schopné hrát, těší trenéra Bašného

České házenkářky si v pondělí mohou na mistrovství světa oddechnout. V časově nahuštěné základní skupině - pět zápasů za sedm dní - mají první volno. A regenerovat se jim může o to lépe, že zatím na turnaji drží vítěznou sérii. Navíc v posledním utkání s Polskem dokázaly obrátit nepříznivý vývoj. Bietigheim-Bissingen/Německo 13:22 4. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentační trenér házenkářek Jan Bašný udílí pokyny na tréninku | Foto: ČTK

„Já vždycky říkám, že mě hráčky i ten tým udivuje. Překvapuje mě, jak jsou schopné hrát,“ řekl pro Radiožurnál trenér Jan Bašný. Reprezentační kouč dokáže v posledních letech postupovat s národním týmem poměrně pravidelně na velké akce, a na nich české házenkářky až na výjimky dokáží konkurovat papírově silnějším soupeřům. I když třeba nevyhrají, nenechají se zlomit. A dokazují morální sílu zabojovat v krizových momentech.

Nečekané vítězství. Házenkářky na mistrovství světa v Německu porazily i silné Polsko 29:25 Číst článek

„My děláme všechno proto, aby to takhle bylo. Ale hlavní je, že hráčky věří tomu, jakým způsobem pracujeme, hrajeme, jaký máme plán hry,“ těší reprezentačního trenéra, který zatím může mít teď v Bietigheim-Bissingenu díky dvěma výhrám důvod ke spokojenosti.

I když poslední dramatické utkání s Polskem nebylo dlouho asi podle jeho představ. Při jednom z timeoutů hráčkám dost energicky vysvětloval, že některé věci musí být jinak. „Hráčky zapomněly, že by se měly vracet do obrany a začaly hrát v desáté minutě,“ připomněl Bašný nepovedený start do utkání s Polskem.

České házenkářky na úvod mistrovství světa v Německu porazily Argentinu 28:22 Číst článek

České házenkářky pak ale ukázaly vnitřní sílu. A pomohlo jim možná i důrazné vysvětlení jejich trenéra. „Já přitlačím tehdy, když si myslím, že se přitlačit má. Ale jestli to tak má být, nikdo neví. Na některý tým platí jedna věc, na některý tým zas jiná věc. A navíc na každou hráčku platí něco jiného. Netrénujeme tenis, nemáme jen jednu hráčku. Nehrajeme ani atletiku, kde se to měří na čas. Tam je strašně moc věcí, které se mísí,“ přiznal.

Slova Jana Bašného dokazují, že trenér v kolektivním sportu musí být částečně také psycholog. A reprezentační kouč se teď bude snažit, aby týmová chemie - ať lidská nebo sportovní - a pozitivní myšlení fungovaly u českých házenkářek i v dalším pokračování mistrovství světa.