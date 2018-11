Liberečtí florbalité se trápí mimo hřiště. Na handbiku pomáhají devítileté Barunce

„Jedeme pro Barušku Drápalíkovou, to je náš patron v závodě handy trenažérů. Naším cílem je najet co nejvíc kilometrů. První vyhrává trenažér pro patrona a nějaký finanční obnos,“ říká Radiožurnálu Martin Bronec.

To on stál za organizací akce na podporu Barunky, které je devět let. Narodila se ve 36. týdnu jako jedno z dvojčat. Komplikace nastaly už po porodu a holčička má problémy se srdcem i nohama. Musela zvládnout také několik operací.

V rámci projektu Open Race – Cesta za snem, se soutěží po celé republice. Charitativní akce je pojata jako zápolení mezi týmy, které mají možnost v daném časovém úseku najet kilometry pro konkrétní osobu.

Proto se zapojili i liberečtí florbalisté. Dostali zabrat se asi víc, než při zápasech superligy. „Čekal jsem to o dost lehčí. Na fotkách to vypadá, že jen točíte rukama, ale je potřeba zapojit celé tělo, břišní svaly a všechno. Když pak kluci hecují, ať jedu naplno, tak je to opravdu něco,“ říká po svém úseku florbalista Lukáš Kořínek.

Na trenažéru se dají nastavit jednotlivé typy krajiny a úroveň zátěže. „Zadali mi tam Dánsko, takže žádné krpály, ale jeden kopec tam byl a ten mi dal pěkně zabrat. Je to pěkná posilovna na ruce,“ vyprávěl Jakub Kopecký.

Snažení florbalistů sledoval jejich trenér Zdeněk Skružný. Sám tentokrát do sedla neusedl, své kilometry už ale také najel.

„Liberec vždycky pracoval v projektech, kde jsme se snažili podpořit mladé lidi, kteří nemají takové štěstí. V posledních letech jsme měli problémy sami se sebou a letos, když nám to sportovně trošku šlape, jsme si řekli, že bychom se vrátili k nějakému projektu. Shodou okolností jsme se dozvěděli o Barunce a šanci vyšlapat pro ní kolo,“ říká trenér.