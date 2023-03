Určitě nejsme do počtu, komentuje výhru nad Čínou kapitán baseballistů Zýma. V týmu vládne euforie

Premiéru mezi profesionály na World Baseball Classic čeští reprezentanti zvládli vítězně. Duel s Čínou sice dobře rozehráli, ale pak ho museli v poslední směně neboli inningu otáčet. To se jim povedlo a do tabulky základní skupiny zapsali výhru 8:5. Kapitán českého týmu Petr Zýma v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že v dalším zápase chce se spoluhráči podat ještě lepší výkon. Tokio 10:31 10. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští baseballisté se radují z premiérového vítězství na turnaji WBC | Zdroj: Baseball Czech

Co teď prožívá kapitán českého týmu?

Je to příjemné, prošli jsme si zápasem nahoru a dolů. Bylo tam pár inningů, kde nám trochu utekla pozornost, a hned se to vrátilo. Jsem rád, že jsme ukázali, že se umíme vracet, že neskládáme hlavy, zaútočili jsme, pár pálkařů nás nakoplo v devátém inningu a díky tomu jsme si vítězství zasloužili. Byli jsme lepší celý zápas. První zápasy jsou často nejtěžší, jsem rád, že jsme tady měli i těžké chvíle.

Překvapilo vás, že na vás Číňani nenasadili od začátku ty nejlepší nadhazovače?

Trochu nás překvapilo, že ten nejlepší přišel až v prostředku. Tam se nám podařilo ho vyházet a řekl bych, že proti nejlepším jsme měli nejlepší stavy. Myslím, že zafungoval trochu skauting, že asi věděli, že když dají pomalejší nadhazovače, kteří to spíš točí, tak to může být efektivnější a to se jim povedlo. Nešli čistě přes sílu a přes rychlost.

Přesto jste v sedmé směně inkasovali čtyři doběhy od Číňanů na domácí metu a o bod prohrávali. Jak těžké bylo se zvednout?

Věděli jsme, že jsme jim to dali, že nevyšel inning. Byly tam zbytečné mety, pár mentálních chyb. Je to potvrzení toho, že na takovém turnaji není prostor pro pochyby a strach. Tady se musí atakovat od začátku do konce, protože pochyby jsou okamžitě trestané.

Co se dělo na střídačce v dugoutu po homerunu Martina Mužíka?

Obrovská euforie. Martin ukázal, že je pálkař velkých zápasů a nalil nám radost do žil. Dugout stříkal radostí, byl to nádherný moment, kdy se vracíme k základním pudům a tím sportem se bavit, dát emoce najevo. Na druhou stranu bylo potřeba se uklidnit, čekala nás dohrávka, obrana. Projevit emoce, ale být pak schopný to zahodit a soustředit se na ten okamžik.

A pak šel na kopec znovu nadhazovač Marek Minařík...

Míňa vypadal dnes skvěle, chtěli jsem ho tam mít. Všichni odvedli skvělou práci. Sami sobě to trochu zkomplikovali, ale byli schopní se z toho dostat, kromě jednoho inningu. Je to důležitá a velice cenná lekce. Dneska si to lehce oslavíme, ale jakmile se překlopí půlnoc, tak se okamžitě naše pozornost upře na Japonce. Chceme přijít a odvést ještě lepší výkon. Určitě nejsme do počtu, nás cíl je hrát dobrý baseball a výsledky přijdou.