‚Nechali jsme tady srdce.‘ Kapitán baseballistů Zýma je na hráče hrdý, z turnaje si odváží zkušenosti

Čeští reprezentanti si při premiéře na nejprestižnějším baseballovém turnaji světa play off nezahrají. S World Baseball Classic v japonském Tokiu se rozloučili porážkou 3:8 s favorizovanými Australany, kteří si tak v přímém souboji zajistili postup do čtvrtfinále. Kapitán Petr Zýma v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiblížil, jaké dojmy si z vystoupení reprezentace na turnaji v Japonsku odváží. Tokio 10:54 13. března 2023

Petr Zýma | Zdroj: Profimedia

Předpokládám, že asi trochu panuje smutek.

Přijeli jsme sem hrát dobrý baseball, bojovat s každým. Je to prohra proti baseballové velmoci, ale to už neřešíme. Chtěli jsme vyhrát, to se dneska nepovedlo, ale za pár hodin si uvědomíme, že jsme předvedli suprový výkon, že jsme s ním vydrželi většinu zápasu. Oni pak ukázali samozřejmě svojí kvalitu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s kapitánem českých baseballistů Petrem Zýmou po prohře s Austrálií

Šest směn to bylo 1:1, bohužel ty tři poslední přišlo sedm bodů...

Hrajeme na nejlepším turnaji světa, proti nejlepším hráčům světa. Odvedli jsme tady kus boje, nechali tady srdce. Jsem hrozně pyšný na všechny hráče, na trenéry a členy týmu, protože jsme k tomu přistoupili jako maximální profesionálové. Myslím, že jsme si získali i respekt baseballového světa.

Do posledního zápasu jste hráli o postup mezi osm nejlepších týmů, to by byla prvotřídní senzace, že?

Přesně tak, jsme hrozně rádi, protože každý zápas něco znamenal. Dneska to mělo i koření, že jsme mohli postoupit mezi top osmičku, což by bylo něco nepředstavitelného. Je ještě vidět, že na to nejsme ještě úplně připraveni, ale máme další tři roky jasnou misi, co bude naším úkolem na dalším WBC turnaji.

Teď ještě nemáte v tuhle chvíli jistotu automatické účasti na dalším turnaji. Čína by musela porazit Jižní Koreu. Věříte, že by se to mohlo stát?

Už je to mimo naši kontrolu, ale nevěřím, že by si to Korea nechala utéct. Je to takové asijské derby Davida s Goliášem. Co se má stát, stane se. Je to mimo naší kontrolu a věřím, že Korea to pojme s maximální tvrdostí a nenechá nic náhodě.

RALLY TIME IN TOKYO DOME! Marek Chlup makes it 3 – 6 with a HUGE two rbi single in the 8th. There's no quit in these guys #CzechIN #baseballczehc pic.twitter.com/vyRj3sKEfE — BaseballCzech (@BaseballCzech) March 13, 2023

Budete to utkání sledovat?

Myslím, že ne. Využijeme posledních pár hodin, abychom s kluky vyrazili na večeři a třeba se reálně potkali s fanoušky a poděkovali jim za účast. Až pak večer se podíváme, co se vlastně stane.

Co jste říkali na podporu z hlediště? Svými výkony jste si získali srdce japonských fanoušků.

Jsme za to hrozně rádi. Nemyslel jsem si, že to překoná svojí velikostí, co jsme zažili. Jsem obrovsky pyšný a mám obrovskou radost, jakým způsobem náš tým vystupuje jak na hřišti, tak mimo hřiště. Získali jsme si srdce Japonců svým chováním. A to je větší než samotná hra, že jsme ukázali, že jsme gentlemani, že nemáme potřebu nikomu nic dokazovat a že to necháváme na hřišti.

Jaký největší zážitek si odvezete z Japonska domů?

Zápas proti domácím Japoncům před vyprodaným Tokyo Domem, 50 tisíc Japonců fandících s maximálním respektem, kteří ocenili náš výkon. Stejně jako japonští hráči, kteří zamávali, bylo vidět, že si nás váží.

Zviditelnili jste český baseball. Hrajete ho po práci, po škole – a tady jsou většina hráčů profesionálové.

Je to tak. Že to nebude lehké, jsme věděli. Připravujeme se tak, jak dokážeme a v podmínkách, které máme. Není to pro nás výmluva, ale motivace. To, že jsem tady, je obrovské zadostiučinění. Mám z toho obrovskou radost a věřím, že nám to teprve dojde až za pár dní.

Touha po medaili

Navíc to jsou cenné zkušenosti před zářijovým mistrovstvím Evropy, na kterém byste chtěli pro český baseball získat premiérovou medaili v historii?

Určitě ano. To, že hrajeme proti nejlepším týmům světa, nám dává geniální zpětnou vazbu na naši hru. Takové zápasy přesně potřebujeme, abychom utvrdili náš styl.

Naším úkolem bude pár dní si odpočinout, jsme deset dní bez pauzy, pak se nám rozjede česká extraliga. Připravit se tak, abychom v září podali maximální možný výkon, když budeme hrát s velkým očekáváním. Stejně jako každý zápas tady.

Získali jsme hodně zkušeností proti nejlepším nadhazovačům, co nepůjčí balon do strike zóny a hážou tak, aby bylo co nejtěžší odpálit. Ten tlak na pálkaře je v ten moment úplně jiný, nemůže vyčkávat. To je něco, co když převedeme do extraligy, tak nám to může brutálně pomoci.

Stejně jako neúspěch, tady vidíte, že s tím každý pracuje. Ti nejlepší hráči světa, třeba Japonci, jsou schopni to velice rychle zahodit. Že jsou jednou strike out nic neznamená, protože pak se třeba stanou hrdiny utkání.