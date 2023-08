‚To jsou přesně momenty, pro které žiju.‘ Krejčí byl se svým výkonem proti Estonsku spokojený

Čeští basketbalisté na úvod olympijské předkvalifikace v Talinnu porazili Estonsko 77:74. Domácí hráči se několikrát v průběhu druhé půle dostali do vedení, ale Češi měli na své straně střelce. Téměř pokaždé, když to nejvíc potřebovali, tak trefil trojku Vít Krejčí. Talinn 11:27 13. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Basketbalista Vít Krejčí a trenér Diego Ocampo | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Celkově Vít Krejčí proměnil šest z osmi vystřelených trojek a po té šesté pár minut před koncem se otočil směrem k lavičce a mohutně hecoval sebe i spoluhráče.

„To jsou přesně ty momenty, pro které žiju a pro které basket dělám. Proto trávím hodiny a hodiny na hřišti, kvůli přesně těmto momentům.“

Krejčí zatím působí v NBA dvě sezony a v jednom zápase dal maximálně čtyři trojky. V zámoří je ale tříbodová čára ještě o půl metru dál než v Evropě a písecký odchovanec přiznává, že to je velká výhoda.

„Některé byly těžké, takže pomáhá, že trojka je tady blíž a mohu si dovolit odskakovat víc. Střely jsou pro mě trochu jednodušší, volnější. Každý den posvícení nebude, ale je to vždy o tom, najít správnou střelu nebo přihrávku.“ dodává Vít Krejčí, který ke 20 bodům přidal i šest asistencí.

Výšku nahrazuje rychlostí

Jednu si připsal i před jedinou úspěšnou trojkou Martina Kříže, který nastoupil na pozici číslo pět, tedy nejvyššího pivota pod košem, přestože má v uvozovkách jen dva metry.

„Snažím se využít jiné aspekty, když chybí ta výška, tak je tam větší hbitost a rychlost. Dá se to i vynahradit bojovností.“

Martin Kříž dal nakonec 15 bodů, ale nasbíral i čtyři ztráty. To byl problém celého týmu..

„Nicméně i s 21 ztrátami se dá zápas vyhrát, jsme za to rádi, ale samozřejmě to chceme snížit na co nejnižší číslo.“

Čeští basketbalisté si zkusí více vážit míče už dnes od 15 hodin, kdy se postaví proti Izraeli. I ten rozehrál olympijskou předkvalifikaci vítězně, když porazil Severní Makedonii 86:65.