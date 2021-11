Basketbalisty čekají po prohře s Litvou klíčové zápasy. ‚Máme šanci postoupit,‘ burcuje tým Kyzlink

„Myslím, že se nemáme za co stydět. V prvním poločase jsme opět trochu tekli na tom obranném doskoku, soupeř získal třináctibodový náskok, diváci nás hnali, a dokonce jsme šli ještě do vedení, pak už to bylo o tom šťastném – nešťastném rozhodnutí. Bohužel jsme dostali trojku a stálo nás to zápas,“ převážně chválil český tým asistent trenéra Ginzburga Petr Czudek.

Nejlepším českým hráčem i střelcem byl s 21 body rozehrávač Tomáš Kyzlink, ale stejně z toho byla druhá porážka ve skupině.

„Měli jsme velmi vlažný start, když jsme dopustili soupeřům příliš mnoho jednoduchých košů, zejména jejich podkošoví hráči nám dělali problém. To jsme si ve druhém poločase pohlídali, podařilo se nám litevský útok zastavit a ke konci jsme ztratili zbytečné balony, nedali jsme pár košů, tak ten bodový rozdíl není tak velký. Myslím, že těch osm bodů je přijatelných pro odvetu,“ říkal Kyzlink.

Tvrdá a neprostupná litevská obrana však nakonec převážila zápas ve prospěch favorita. Po dvou úvodních porážkách ve skupině budou pro českou reprezentaci v další fázi kvalifikace zlomové zápasy s Bulharskem a domácí odveta s Bosnou a Hercegovinou.

„Ty budou naprosto klíčové, ale ten bodový rozdíl není tak velký, abychom ho nezvládli. Myslím, že máme šanci postoupit do dalšího kola,“ věří Tomáš Kyzlink.

Kvalifikace bude pokračovat právě dvojutkáním s Bulharskem v únoru.