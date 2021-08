Bohačík, Schilb a Šiřina. Čeští basketbalisté byli před olympiádou pozitivní, v Tokiu přišli o dva tréninky

Čeští basketbalisté Jaromír Bohačík, Blake Schilb a Jakub Šiřina byli před olympijskými hrami v Tokiu pozitivně testování na koronavirus. Do Tokia už však odletěli zdravotně v pořádku, ale Schilbovi vyšla po úvodním duelu základní skupiny s Íránem opět „zbytková pozitivita“ a celý národní tým musel na jeden a půl dne do karantény. V úterý to na tiskové konferenci uvedl manažer reprezentace Michal Šob. Praha 13:34 16. 8. 2021 (Aktualizováno: 14:14 16. 8. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tým během zápasu proti Brazílii. | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Nechceme nic tajit, a proto to i nyní říkáme. Důvod, proč to ale zveřejňujeme až teď byl, že jsme se v té době chtěli soustředit na zápasy a zároveň si také nedělat nějaké alibi,“ uvedl Šob.

Pozitivní případy

První případy onemocnění koronaviru zaznamenala reprezentace po příletu z úspěšné olympijské kvalifikace v Kanadě. Pozitivní testy vyšly některým hráčům a členům realizačního týmu.

Tým při prvním záchytu začal jednat a spolupracovat s hygienou a Českým olympijským výborem.

„Mám souhlas všech tří hráčů, že je mohu jmenovat. Byli to Blake Schilb, Jaromír Bohačík a Jakub Šiřina,“ uvedl Šob. Podle něj se mohli nakazit v zápase proti Uruguayi, v jehož týmu se objevily také pozitivní případy a někteří jeho členové museli do izolace už v Kanadě.

Reprezentační výběr při finální přípravě v Praze podstoupil řadu dalších testů a trenér Ronen Ginzburg povolal dodatečně čtveřici záložních hráčů, mezi nimiž byl nakonec i vybraný David Jelínek, jenž nahradil Patricka Samouru.

„To byl důvod, proč jsme odlétali do Tokia na více částí. První část, která nebyla pozitivní, letěla 19. července. Zbytek odlétal v drobných skupinkách a až poté, co se všichni z nich uzdravili. Hygiena prováděla striktní kontrolu a do Tokia neodletěl nikdo, kdo by neměl povolení od ČBF, ČOV a hygieny,“ ujistil Šob.

Přestože při příletu do Tokia byli všichni hráči zdravotně v pořádku, další komplikace nastaly po vítězném utkání s Íránem (84:78), kdy vyšel pozitivní antigenní test znovu u Schilba.

„Celý tým tak šel do karantény jako blízký kontakt. Informovali jsme s ČOV a hygienu. Karanténa trvala jeden a půl dne, kdy hráči byli zavření na svých pokojích a nemohli trénovat,“ uvedl Šob, podle nějž si reprezentanti objednávali jídlo po internetu a realizační tým ČOV jim ho nosil k pokojům.

„Měli jsme však stoprocentní jistotu, že Blake odlétal stejně jako zbytek týmu v pořádku a neinfekční. Jen před tímto antigenem měl za sebou sedm negativních testů. I Bohačík, který s ním byl na pokoji, byl negativní stejně jako zbytek týmu,“ vyprávěl Šob.

Zbytkový virus

Poté, co Schilbovi vyšel následně pozitivní i test PCR, odjel do speciálního hotelu do izolace a k druhému testu. Tým mezitím po přetestování a jednání s japonskými orgány dostal možnost po dni a půl trénovat, avšak se musel do haly dopravit sám.

„(Šéf české olympijské mise) Martin Doktor a jeho tým nás proto individuálně dopravili auty a v průběhu tréninku jsme dostali informaci, že druhý Blakeův PCR test už byl negativní. Blake tak byl na pokoji v olympijské vesnici zpět ještě dřív, než jsme se my vrátili z tréninku,“ vyprávěl Šob.

Důvod, proč americkému rodákovi, který má již od roku 2015 český pas, vyšly výsledky zprvu pozitivně, byl pravděpodobně způsoben předchozí infekcí a následnou herní zátěží. „Po prodělané nemoci a hře s Íránem se objevily zbytky viru, které tělo vykazovalo jako pozitivitu. Nicméně již nebyl ohrožením pro ostatní a nebyl infekční,“ uvedl Šob.

To následně uznali i Japonci, kteří mu již dovolili hrát i v duelu proti Francii. Češi v něm prohráli 79:99 a sám trenér Ginzburg po duelu naznačil, že tým neměl ideální podmínky pro přípravu. Vedle toho, že přišel o dva předzápasové tréninky a videoporadu, se pak musel potýkat i se zraněním kapitána Tomáše Satoranského.

„Nebylo to pro kluky psychicky ani fyzicky jednoduché, ale semkli se, vzali to jako výzvu a utkání s Francií zvládli se zvednutou hlavou,“ dodal Šob. Češi pak přesto do čtvrtfinále po další prohře s USA 84:119 kvůli horšímu skóre neprošli a skončili při svém návratu pod pěti kruhy po 41 letech devátí.