‚Po cestě domů to v letadle oslavíme.‘ Mistři světa Perušič se Schweinerem nevěřili, ale splnili si sen

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner vyhráli mistrovství světa v Mexiku. Ve finále porazili 2:1 na sety švédskou dvojici David Ahman a Jonatan Hellvig a díky triumfu na světovém šampionátu zajistili účastnické místo pro Česko na olympijských hrách v Paříži. A poprvé v historii díky Perušičovi a Schweinerovi získal tuzemský beachvolejbal zlato na mistrovství světa. Tlaxcala (Mexiko) 7:10 16. října 2023

Davide, jste mistr světa. Jak vám to zní?

Zní to skvěle, ale nebylo to daleko od toho, abych ten hezky rozehraný tie-break poslal do kopru. Naštěstí fungoval systémem povolit - přitáhnout, tak jsme si je dali a je to k neuvěření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s českými beachvolejbalisty, kteří se v Mexiku stali mistry světa

Ondřeji, vyhrál jste mistrovství světa v plážovém volejbale. Je to váš splněný sen?

Ano. Samozřejmě je to splněný sen, nejen můj, ale asi každého hráče. Kdyby mi to někdo řekl před dvěma hodinami, nevěřil bych tomu. Jsem strašně rád, že se nám to povedlo, jsem strašně pyšný na celý tým, který se na tom podílel a to včetně Českého rozhlasu. Tohle je strašná odměna nejen pro nás, ale i pro český beachvolejbal.

Kam si pověsíte medaili?

To nevím, ale vzhledem k tomu, jak obratný jsem s nářadím, tak dostatečně nízko, aby se nepoškodila, až spadne.

Ondro, máte sílu vůbec oslavit takový úspěch?

Síla je, ale oslavy asi nebudou trvat moc dlouho. Každopádně si tu dopřejeme trochu mexického jídla a myslím, že pak po cestě domů v letadle to oslavíme.