Medaile jede domů, raduje se Schweiner po postupu do finále. Duel s Američany byl náročný psychicky

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner budou v neděli večer bojovat o přímý postup na olympijské hry v Paříži v příštím roce. Postoupili totiž do finále mistrovství světa v Mexiku, když porazili americký pár Trevora Crabba a Theodora Brunnera ve dvou setech. Po historickém úspěchu českého beachvolejbalového páru natáčel s Davidem Schweinerem v dějišti šampionátu Radiožurnál Sport. Tlaxcala (Mexiko) 10:51 15. října 2023

Davide, říkali jste, že jste unavení, ale jste i šťastní?

Jsme pořád unavení, možná ještě víc, ale hrozně moc šťastní. Medaile jede domů a uděláme vše pro to, aby byla zlatá.

Nebylo semifinále až moc jednoduché?

Možná to tak vypadá výsledkově, ale mentálně byl ten zápas extrémně těžký. Věděli jsme, že čtvrtfinálový soupeř byl mnohem obtížnější než semifinálový. Věděli jsme, že bude potřeba udržet koncentraci, nedělat chyby, nechat je hrát a nechat je udělat chyby. Věděli jsme, že jsme papírově lepší tým, a že když budeme trpěliví, nebudeme dělat chyby, tak to dotáhneme do vítězného konce. Byla to spíš těžká mentální výhra.

Bylo v zápase něco, co vám nevyšlo?

Bylo toho hodně. Moc dobře jsme si nenahrávali, já byl moc brzy na útoku a z toho pramenily slabší útoky. Kdyby hráli Američani trochu lépe, nemuselo to stačit.

Jaká byla atmosféra?

Úžasné. Přál bych si, aby to tak bylo vždycky jako v Mexiku. Aby to tak bylo jako v Ostravě a vždy byl plný stadion, protože tak má vypadat beachvolejbal.

Ve finále vás čekají váš Švédi. Těšíte se na finále a bude těžké?

Pokud chceme vyhrát zlatou medaili, tak musíme porazit jak Nory, tak Švédy. Bude to hrozně těžký zápas, budeme je muset tlačit na servisu. Trenéři určitě vymyslí nějakou super taktiku. Já už se těším, až si půjdu teď lehnout.

Finále budou Češi v Mexiku hrát proti dvojnásobným mistrům Evropy Davidu Ahmanovi s Jonatanem Hellvigem ze Švédska. Zápas začne ve 22.30 českého času a stanice Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.

Tady se píše historie! ✍️ Ondřej Perušič a David Schweiner jsou ve finále MS. pic.twitter.com/OMaaorlrfw — ČT sport (@sportCT) October 15, 2023