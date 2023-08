Všechno mám už připravené od mechaniků, těší Kelemena před mistrovstvím světa v cyklistice

V neděli se pojede nejsledovanější část mistrovství světa v cyklistice, tedy silniční závod mužů. Proti hvězdám jakými jsou Tadej Pogačar, nebo Wout van Aert se postaví i české kvarteto. Tým vedený Mathiasem Vackem dorazil v pátek dopoledne do Skotska. Edinburgh 16:49 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští cyklisté se v dějišti mistrovství světa ve Skotsku připravují na trénink | Foto: Martin Charvát | Zdroj: Český rozhlas

Nejsledovanější závod mistrovství světa v cyklistice se blíží - v neděli pojedou muži o titul šampiona na silnici. České barvy bude hájit mladý tým, v němž má asi největší ambice Mathias Vacek. Mladšího z bratrské dvojice závodníků doplňují Michael Boroš, Petr Kelemen a Adam Ťoupalík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak cestovali čeští cyklisté do dějiště mistrovství světa ve Skotsku

Adam Ťoupalík musel jet s vozíkem s kufry bokem, protože se skrz rámy nevešla jeho velká krabice, ve které měl složené kolo. Krabice českých reprezentantů ale vypadají tak obyčejně, že by to člověk ani nečekal.

„Musí se to pořádně zabalit do toho vaku, aby nedošlo k větším prasklinám. Už se mi stalo, že kolo prasklo a nebo bylo něco ulomeného. Reklamace jsou docela obstrukce to vyřídit, je to na dlouhou dobu a taky docela o nervy,“ vypráví Mathias Vacek.

Plný servis

Takové trápení vůbec nemusel řešit Petr Kelemen, který jako jediný přiletěl do Skotska bez kola.

„Mám to zařízené jinak. Tým byl tak ochotný, že přijel s kamionem i pro ostatní, co tu startují se mnou, tak přivezl celý materiál. Mám to přivezené ze Švýcarska už na hotelu - helmy, rainbag, kola, náhradní kola, všechno mám už připravené od svých mechaniků na závod. Člověk se o nic nestará, jen si sbalí civilní oblečení, nějaké cyklistické a na tretry se nesmí zapomenou. Ty mám ale i náhradní, kdyby náhodou,“ usmívá se Kelemen.

Hned po krátké cestě na hotel oběd, pak vybalit kola z přepravních krabic a na trénink. Pro většinu reprezentantů ale netradičně na levé straně silnice.

Předměstí Glasgow, hotel, první protočení nohou české silniční reprezentace.



Mistrovství světa na @RadiozurnalS



PS.: Některá kola jsou dočasná, mistr pojede na jiném :) pic.twitter.com/nODVjoWCgk — Martin Charvát (@matycharvat) August 4, 2023