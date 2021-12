‚Vyměnil bych všechny milníky, kdybychom si splnili sen.‘ Florbalisté chtějí prolomit prokletí čtvrtých míst

Čeští florbalisté chtějí získat čtvrtou medaili z mistrovství světa. Jak velká je šance, že v Helsinkách rozšíří sbírku jednoho stříbra a dvou bronzů?

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, s jakým umístěním na mistrovství světa by byli spokojení čeští florbalisté

„Já bych fakt všechny milníky vyměnil za to, kdybychom si splnili svůj sen, který interně řešíme,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál kapitán florbalové reprezentace na světovém šampionátu Tom Ondruše, který si přeje hlavně týmový úspěch.

„Přijeli jsme si pro medaili,“ doplňuje ho devatenáctiletý Matěj Havlas dvojnásobný juniorský mistr světa.

Na soupisce jsou ale i mnozí další, kteří se do seniorské reprezentace dostali tak brzy i proto, že po posledním šampionátu odmítlo hned několik hráčů v čele s nejlepším českým florbalistou Matějem Jendrišákem dál hrát pod finským trenérem Petri Kettunenem.

„Vybrali jsme to nejlepší z Česka, co jsme v daných podmínkách mohli. Tenhle výběr není příliš zkušený, máme plno mladých hráčů, nováčků. Ti ale zase mají lepší dovednosti, větší nadšení, vášeň a chuť něco dokázat. To je v týmovém sportu někdy důležitější a v tom je naše síla. Odhodlání a spolupráce téhle party se mi líbí a je základem pro každý úspěch.“

Za něj považuje i kouč Kettunen pouze medaili. Jenže to znamená nezaváhat, ve čtvrtfinále a pak jednou porazit někoho z trojice Finsko, Švédsko, Švýcarsko.

„Bylo by super, kdybysme byli třetí a byla medaile, ale počítám, že budeme zase čtvrtí jako vždycky. Snad nebude nějaké překvapení, jakoby níž,“ varuje před čtvrtfinále bývalý dlouholetý reprezentant Michal Jedlička.

To třeba David Podhráský, který s Chodovem vyhrál domácí ligu jako hráč i trenér, mladému reprezentačnímu výběru věří víc.

„Nejspíš to dopadne zápasem o třetí místo se Švýcarskem a přestože jsme s nima ve skupině prohráli, tak věřím, že kluci naberou formu a ten zápas zvládnou.“

Čtvrtfinále čeká české florbalisty ve středu od 14.30, v případě postupu se v pátek utkají v semifinále na 99 % s obhájci titulu z Finska.