Čeští florbalisté přestříleli Čínu 36:0. Rekordní výhra reprezentaci zajistila semifinále Světových her

Čeští florbalisté si na Světových hrách v neolympijských sportech v čínském Čcheng-tu připsali rekordní výhru v reprezentační historii. Domácí výběr deklasovali 36:0 a zajistili si postup do semifinále. Dosavadním rekordem bylo vítězství 35:0 nad Lichtenštejnskem v kvalifikaci mistrovství světa v února 2016.

Čcheng-tu (Čína) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Florbalové zápasy v Čcheng-tu se přitom hrají jen na 45 minut místo 60. Adam Delong se na vysokém vítězství podílel šesti góly a třemi asistencemi, po devíti bodech zaznamenali také Marek Beneš (5+4) a Filip Langer (4+5). Hattricku dosáhlo sedm českých hráčů.

V první a druhé třetině dal český tým shodně po 14 gólech, třetí část vyhrál „jen“ 8:0. „Kolik přesně je rekord, jsme se dozvěděli před třetí třetinou. To nás možná trochu dostalo do tenze a nenaplnili jsme v závěrečné části to, co jsme chtěli. Rekord je každopádně super třešnička na celém zápase,“ řekl útočník Tomáš Hanák webu Českého florbalu.

Češi navázali na jednoznačnou výhru 29:1 nad Kanadou, přesto jsou ve skupině B až druzí. O gól lepší skóre má Finsko po vítězstvích nad Čínou 42:0 a Kanadou 24:1. Oba favorité se utkají o první místo v tabulce v sobotu.

V semifinále jsou i české florbalistky, které zvítězily nad Singapurem (21:0) a Kanadou (16:0). O první místo ve skupině budou hrát rovněž s Finskem.

Brankářka Jana Christianová odchytala proti Kanadě rekordní 143. zápas v národním týmu. O jedno utkání překonala Matěje Jendrišáka.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme