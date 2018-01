Čeští házenkáři další cenné vítězství nepřidali. Na mistrovství Evropy podlehli Německu

První poločas zvládli čeští reprezentanti daleko lépe než jejich soupeři z Německa. I přes náskok 5:7, kteří si Němci vytvořili, dokázali Češi srovnat a do šaten odcházeli s vedením 10:9.

I většinu druhého poločasu německá reprezentace dotahovala český náskok. Nakonec vyrovnali na 18:18 a následně se čeští házenkáři nedokázali deset minut prorazit. Němci se tak dostali do rozhodujícího vedení, které už nepustili.

„Byli jsme hrozně blízko. To je život. Moje pocity jsou smíšené. Na jednu stranu jsme do toho investovali všechno, co v nás je a za to jsem šťastný a pyšný. Na druhou stranu to nestačilo proti Německu, které doopravdy mělo strach. Já jsem to viděl v očích hráčů. Byli jsme hrozně blízko,“ řekl po utkání Radiožurnálu trenér Daniel Kubeš.

Čeští házenkáři tak po cenných výhrách nad Dánskem a Maďarskem prohráli s Německem 19:22. Nejúspěšnějším českým střelcem byl s šesti zásahy Tomáš Číp.

České házenkáře ještě čeká ve čtvrtfinálové skupině úterní souboj s Makedonií a závěrečným zápasem pak bude den na to ten se Slovinskem