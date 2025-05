Čeští házenkáři vyhráli v Lucembursku a slaví postup na mistrovství Evropy. Pomohlo jim zaváhání Belgie

Čeští házenkáři v předposledním pátém utkání kvalifikace mistrovství Evropy zvítězili v Lucembursku vysoko 35:22 a s předstihem postoupili na lednový šampionát. Jistotu účasti na závěrečném turnaji v příštím roce jim večer dalo očekávané vítězství lídra čtyřčlenné skupiny z Chorvatska 34:22 v Belgii. Lucemburk 22:15 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští házenkáři (archivní foto) | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: Profimedia

Český celek má na postupovém druhém místě tabulky před nedělním závěrečným zápasem proti Belgii ve Frýdku-Místku již nedostižný náskok čtyř bodů. Národní tým navázal na podzimní úvodní domácí vítězství nad Lucemburskem a v probíhající kvalifikaci si připsal třetí výhru. Jediné dvě ztráty utrpěl v březnu, kdy v premiéře pod trenérskou dvojicí Brůna, Kubeš dvakrát podlehl letošním vicemistrům světa Chorvatům.

Český celek se představí na evropském šampionátu popáté za sebou, na minulém mistrovství skončil na 15. místě. Závěrečný turnaj budou od 15. ledna do 1. února příštího roku hostit Dánsko, Norsko a Švédsko. Los základních skupin se uskuteční příští čtvrtek 15. května v Herningu.

„Myslím, že jsme určitě spokojeni. Chtěli jsme dnes utkání vyhrát, to se nám podařilo. Navíc se nám to povedlo docela významným rozdílem. Myslím, že to pro nás byl takový nový start,“ řekl v nahrávce pro média Kubeš.

Zápas bez opor

Český celek v Lucemburku ze zdravotních důvodů postrádal celou řadu opor. Chybělo mu několik důležitých spojek v čele se střelcem Matějem Klímou i brankářská jednička a kapitán Tomáš Mrkva, který se k reprezentaci připojí až ve čtvrtek. I v oslabené sestavě měl ale tým utkání zcela pod kontrolou.

Lucemburčané, kteří startovali na velké akci jen v roce 1958 na mistrovství světa, drželi před necelými 500 diváky krok jen v úvodu. Vedli naposledy v 10. minutě (4:3), od té doby už ale na velkého favorita nestačili. Jako klíčová se nakonec ukázala hned následná pasáž, v níž český celek sérií šesti branek odskočil do vedení 12:5. V závěru poločasu si pak hosté vypracovali už dvouciferný náskok.

„Žádné utkání se nerozhodne v prvních pěti minutách. Myslím, že chvilku nám to trvalo, než jsme se dostali do tempa. Atmosféra tady nebyla úplně bouřlivá, chvilku jsme potřebovali. Od 15. minuty to bylo úplně jasné, první poločas jsme zvládli perfektně a vybudovali si značný náskok. Ten nám potom umožnil změnit sestavu a dát tam kluky, kteří na nároďáku ještě třeba vůbec nebyli,“ řekl Kubeš.

Přesvědčivý výkon Čechů

Také po změně stran Lucemburčané dokázali chvíli držet krok a několikrát snížili na rozdíl devíti branek. Více se však už k favoritovi dotáhnout nedokázali. V závěrečných deseti minutách jim viditelně došly síly a český tým po několika povedených kombinacích znovu navýšil svůj náskok na konečných 13 branek. Vylepšil si tak nepříznivou bilanci z posledních měsíců a v součtu se světovým šampionátem vyhrál teprve podruhé z minulých 11 utkání.

„Základ k vítězství jsme jednoznačně položili v naší obraně. Jak jsme dostali hráče Lucemburska pod kontrolu, tak začali dělat chyby a my jsme mohli běhat do protiútoků. Myslím, že už je to nějaký čas, kdy český nároďák dal 35 gólů. To je náš takový cíl hrát atraktivně. Samozřejmě soupeř je na úplně jiné úrovni, ale my musíme jít krůček po krůčku,“ uvedl Kubeš, který už v minulosti vedl reprezentaci s Janem Filipem.

Kvalifikace mistrovství Evropy házenkářů - skupina 5: Lucembursko - Česko 22:35 (8:19) Sestava a branky Česka: Hrdlička, Mizera - Skopár 6, Piroch 2, J. Patzel 5, Štěrba 3, Reichl, Široký 3, Josef 4, Havran 1, Nantl 2, Solák 2, Mořkovský 4, Březina, Režnický 1, Blecha 2. Nejvíce branek Lucemburska: Guden 7, Kaysen 5. Rozhodčí: Petursson, Thrastarson (oba Isl.). Sedmimetrové hody: 0 - 2/2. Vyloučení: 4:6. Diváci: 465. Belgie - Chorvatsko 22:34 (8:16).