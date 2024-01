Ukázali jsme světu, že dokážeme hrát s každým, za to máme medaili, pochlubil se Kulich

„Věřím, že to byl dobrý budíček, protože utkání budou těžší a těžší. Myslím, že musíme víc pracovat a potřebujeme začít nosit pracovní boty,“ apeloval po duelu se Slovenskem zklamaný trenér Patrik Augusta.

Pod rukama se mu mezitím začal formovat soudržný tým. A přestože co zápas, to nadstandardní výkon od jiného reprezentanta, kouč jen výjimečně komentoval výkony jednotlivců.

„Nechci hodnotit jednotlivce, celý tým podal dobrý výkon. To utkání jsme zvládli jako tým od brankáře po posledního hráče, který seděl na střídačce. To je nejdůležitější co potřebujeme vědět,“ opakoval na skoro každé tiskové konferenci Augusta.

Obyčejné sportovní klišé ale mělo, jak se později ve vyřazovacích bojích ukázalo, pravdivé základy.

V momentech, kdy se nedařilo osvědčeným tahounům Jiřímu Kulichovi, Eduardu Šalému nebo Matyáši Šapovalivovi, totiž zvedli úroveň českého týmu jiní.

Tu útočníci Matyas Melovský s Jakubem Štanclem a Ondřejem Becherem, tu obránci Tomáš Hamara s Tomášem Cibulkou nebo i veřejností kritizovaný brankář Michael Hrabal. Ten měl výrazný podíl třeba na čtvrtfinálovém postupu přes Kanadu.

Kapitán Jiří Kulich dodal. „Bylo to těžký, ale myslím, že všichni jsme dobře předvedli roli, kterou tady máme. Od prvního zápasu, který se nám nepovedl, už jsme si jasně řekli jak dál, abychom byli úspěšní. Ukázali jsme světu, že dokážeme hrát s každým, za to máme tu placku.“

Češi neměli soupisku prošpikovanou do NHL draftovanými hráči, přesto dokázali jako celek na šampionátu v základní hrací době remizovat s pozdějšími mistry ze Spojených států a pak porazit silné reprezentace Kanady i Finska.

„Hráči udělali tým. Nebyl tam jediný problém. Drželi spolu od prvního zápasu, který se nepovedl. I když je dneska populární chválit, narovinu říkám, že si hráči něco vyslechli. Líbilo se mi, jak se zápasy zlepšovaly,“ doplnil Augusta, jehož výběr tak navázal na ten loňský, který z Halifaxu přivezl stříbro.

Dva medailové úspěchy za sebou se přitom v samostatné historii českým juniorům podařili jen v letech 2000 a 2001, kdy celé mistrovství světa vyhráli.

Jiří Kulich (@BuffaloSabres) puts CZE ahead late in the game and becomes their all-time goal scoring leader at the World Juniors! pic.twitter.com/vGy7XR6idd