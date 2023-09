Všichni čeští kajakáři postoupili do semifinále mistrovství světa. ,Vyšlo to krásně,‘ libuje si Krejčí

Jakube, jak hodnotíte postup do semifinále?

Je to hezké, ale pořád je to kvalifikace a teď se budu soustředit na sobotu a budu chtít předvést něco podobného. Byl jsem před jízdou docela nervózní, věděl jsem, že časy budou rychlé a budou hrozně blízko u sebe. Trať nemá moc zákeřností. Potom, co mi první dvě branky nevyšly, tak jsem si říkal, že uvidíme, ale pak jsem se dostal do dráhy, co jsem chtěl a jel jsem podle představ. Vyšlo to krásně.

Ostatním Čechům se v jiných kategoriích tolik nevedlo a museli do oprav.

To asi ne, spíš řeším sám sebe, než jak se dařilo ostatním. Nálada v našem závodnickém stanu nebyla úplně příjemná, tak jsem tam tolik času netrávil. Spíš se soustředím na svůj výkon a jsem rád, že se mi to povedlo z první jízdy.

Nechtěl jste nasáknout depresi, jo?

Trochu jo. Vypadalo to tam, že to tam vře a všichni byli nervózní.

Kde jste se tedy vyskytoval?

Koukal jsme pořád na trať, měl jsem sluchátka, moc jsem nevnímal okolí.

Co jste poslouchal?

Dneska českou a slovenskou rapovou scénu, někdy poslouchám rock, někdy americký hip-hop. Prostě různě.

Jak se vám líbí na vašem prvním seniorském světovém šampionátu?

Je to krásné a jsou to skvělé zkušenosti. Vůbec jsme nevěděl, co čekat, ale když jsem pak viděl na startovce 101 závodníků, tak jsem si říkal, že bude velká konkurence. Chci si všechny závody užít, zatím se mi to daří a to platí i pro tenhle závod.

Jste mladý, máte sebevědomí, tak asi se semifinále se nebudete chtít jen tak spokojit?

Určitě bych rád zabojoval o nejpřednější místa, probojoval se do finále a chtěl si užít atmosféru mistrovství světa se vším všudy. Uvidíme, jestli se mi podaří jet všechny tři závodní jízdy.