‚Předvedli jsme skvělý týmový výkon.‘ Čeští kajakáři vyhráli na mistrovství světa po šesti letech hlídku

Čeští kajakáři vyhráli na mistrovství světa ve vodním salomu titul mistrů světa v hlídkách. Češi vybojovali zlato po šesti letech a celá trojice Vít Přindiše, Jakub Krejčí a Jiří Prskavec sdělili Radiožurnálu Sport své dojmy. Londýn 17:52 19. září 2023

(zleva) Jiří Prskavec, Jakub Krejčí a Vít Přindiš | Foto: Jan Suchan | Zdroj: Český rozhlas

Vítku, jak chutná tohle zlato?

Je to parádní, hned v cíli jsem kluky chválil, že to bylo skvělé a měl jsem z jízdy radost. Všechny brány odsýpaly, řekli jsme si před startem několik variant, co by se při jízdě mohlo stát, podle toho, v jaké budeme pasáži. Nakonec z toho vzniklo, že Jířa si troufl ujet na čtrnáctce, což udělal moc dobře, protože to byla jedna z variant. Vyšlo to parádně, v cíli byl skvělý čas a všichni jsme se radovali nejen z medaile, ale i že jsme zajeli tak skvělou jízdu na mistrovství světa.

Jakube, vy jste jel uprostřed. Před vámi mistr světa, za vámi mistr světa. Jaká je to zodpovědnost jim to nezkazit?

Velká. Je těžké udržet se Jíři a zároveň vědět a myslet na to, že je za mnou Vítek a tlačí mě tam. Naštěstí na mě nekřičel jako na Evropských hrách, tak to bylo dobré.

Proč na vás křičel?

Protože mi došlo, tak mě popoháněl.

Jaké to je pro vás, Jirko, sbírat další a další medaile?

Zrovna tahle je po hrozně dlouhé době. Už je to zatraceně dlouho, čekali jsme na tu skvělou jízdu, která by nám na mistrovství světa vyšla a tady jsme to všichni od prvních branek cítili. Kuba rozhodně pomalý nebyl, já jsem se snažil vytvořit pozici na to, abych ujel, protože jsme věděli, že nám to jízdu může zrychlit a získal jsem ji až ve čtrnáctce. Nebyla to ale velká díra. Dnes nám to jelo všem krásně, předvedli jsme skvělý týmový výkon a mám z toho strašnou radost.

