Podmínky jsou tu celkem dobré, pochvaluje si Micka. Čeští plavci vyrazili trénovat do Uzbekistánu

Taškent 12:51 24. listopadu 2020

Jako kočovníci cestují čeští plavci po evropských bazénech, protože ty tuzemské jsou zavřené. Teď chtěli závodit a špatná situace dohnala reprezentanty až do exotické plavecké země - Uzbekistánu.

„Jak jsme se dostali do Uzbekistánu...je to trošku exotičtější místo, to je pravda. Bohužel v Česku byly zrušeny všechny závody a já hledala nějakou variantu, jak závodit,“ říká trenérka českých plavců.

Petra Škábová je dlouholetou trenérkou nadějné kraulařky Barbory Seemanové a už rok vede také další početnou skupinu reprezentantů.

Pro ně by to teď byly jen týdny dřiny, kterou by neměli kde prodat, takže se rozhodli vydat čtyři časová pásma na východ. Do země, která nemá žádné dobré plavce, ale zato bazény má skvělé.

„Tréninkové podmínky tady jsou celkem dobré. Trénujeme na desetidráhové padesátce a takový olympijský bazén máme u nás jen jeden a to v Plzni na Slovanech. Jinde v republice není. To mě tady docela mile překvapilo,“ vysvětluje kraulař Jan Micka, stejně tak do Taškentu přiletěla i Simona Kubová.

Možnost plnit limity

Po úvodním tréninkovém kempu je od středy čekají závody, ve kterých v nepříliš zvučné konkurenci půjde hlavně o výsledné časy. Micka s Kubovou už mají jisté olympijské hry, ale pro ty další je to možnost o ně zabojovat.

„Část reprezentace by se tady chtěla pokusit splnit, nebo se co nejvíc přiblížit, k nominačním A-limitům,“ doufá Micka.

Pro plavce to jsou jediné závody v tomto období, kdy se za současných podmínek nesmí v Česku do bazénů a tím pádem jako jedni z mála profesionálů nemají v Česku žádnou možnost se připravovat.

I tak ale mají od svazu vypsané poměrně náročné limity, které musí splnit, aby patřili do národního týmu a také k tomu mají určenou právě přípravu v zahraničí.