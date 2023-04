Českým ragbistům chybí peníze pro účast na mezinárodních akcích. Rozjeli sbírku pro veřejnost

Ne všichni sportovci mají tolik peněz, aby se mohli připravovat podle svých představ. Finance od svazů a sponzorů nemusí stačit, a tak se hledají různá řešení. Příkladem je příběh mládežnických reprezentantů v ragby, kteří požádali veřejnost o peníze prostřednictvím internetové kampaně.

Osmnáctky i dvacítky by měly jet na mistrovství Evropy a k tomu ještě reprezentaci do 18 let čeká, pokud to vyjde, boj na evropském šampionátu v sedmičkovém ragby, kde hraje méně hráčů. Mluví o tom Roman Šustr, šéftrenér české mládeže a kouč dvacítky.

„Zároveň si od kampaně slibujeme, že i kdyby se nám nepodařilo tu cílovou částku vybrat, tak se nám podaří víc medializovat náš problém.“

A ten je takový, že mladí ragbisti jednoduše nemají na to, aby vyrazili na dohromady tři velké turnaje. Celá kampaň na stránkách HitHit funguje tak, že za příspěvek může darovatel i něco dostat.

V řádech stokorun jsou to třeba ponožky nebo taška, když dáte přes tisíc korun, čeká na vás míč nebo mikina, popřípadě za vyšší částky jsou to permanentní vstupenky na zápasy české reprezentace. Cílová a zároveň vysněná částka je poměrně vysoká - 3,7 milionu korun.

„Což je právě ta minimální částka, abychom byli schopni na ty tři akce odjet a připravit se na ně,“ pokračuje šéftrenér české ragbyové mládeže Šustr.

Jde ‚jen’ o peníze

Týmy se na místo musí nějak dostat, musí někde bydlet a problémem je i to, že se zatím neví, kde se budou šampionáty konat. Minule to byla třeba Gruzie, může se očekávat pořadatelství teď například ve Španělsku nebo Portugalsku. Po sportovní stránce je všechno v pořádku, jen peníze chybí.

A tak je nutné shánět peníze, kde se dá. Třeba na internetu. S příspěvkem z vnitřních zdrojů si mládežnici nevystačí. „Je velmi složité z nich generovat peníze. Soukromý sektor, bohužel o sport, který je náš, nemá zase takový zájem,“ říká šéftrenér české ragbyové mládeže Roman Šuster.

Turnaje jsou na programu v říjnu a listopadu, místo nejasné a těsně před tím by současným mládežníkům mohlo pomoci i mistrovství světa v ragby dospělých. Koná se ve Francii v září a říjnu a po zkušenostech z minulosti se dá čekat, že bude českým sportovním fanouškem poměrně sledované.

Jenomže tak dlouho mládežníci čekat nemohou, aby doufali, že zájem v tento sport vzbudí u lidí vlnu solidarity a na turnaje se povede vybrat.