Čeští reprezentanti zahájili Pražský baseballový týden prohrou. Tchaj-wanu podlehli 1:3

Česká reprezentace vstoupila do Pražského baseballového týdne porážkou 1:3 s Tchaj-wanem. Zápas, který se měl původně uskutečnit už v sobotu, ale kvůli dešti byl odložen, se hrál jen ve zkrácené podobě na sedm směn. Večer od 19.30 v pražském Eagles Parku čeká výběr trenéra Pavla Chadima utkání s Německem. Praha 16:36 7. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Kubica (vpravo) v zápase na Pražském baseballovém týdnu proti Tchajwanu | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: Profimedia

Asijský soupeř, který v Praze startuje s týmem do 23 let, zápas rozhodl tříbodovým homerunem ve třetí směně. Domácím se podařilo v pátém dějství snížit, poté co Jakub Kubica doběhl na domácí metu po odpalech Martina Mužíka a Jana Pospíšila.

„Z naší strany to nebylo špatné utkání. Soupeř nás ale poučil, že v některých situacích musíme být preciznější. Rozhodlo, že oni dvakrát dokázali ulívkou posunout své běžce a stáhnout své hráče ve skórovacích pozicích. Nám se to naopak dvakrát nepodařilo. Ale takový je baseball,“ uvedl v tiskové zprávě Chadim.

„Hezký zápas pro diváky se smutným koncem pro nás. Myslím ale, že jsme neukázali špatnou hru, ať už na pálce nebo v obraně,“ uvedl Kubica.