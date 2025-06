Čeští šipkaři ve čtvrtfinále Světového poháru podlehli favoritům. Přesto ale vytvořili historické maximum

Nizozemskému týmu z osobních důvodů chybí trojnásobný mistr světa Michael van Gerwen, jeho krajané ale hrají ve Frankfurtu výborně a s přehledem si poradili i s českou dvojicí. Sedláček s Křivkou hned na úvod vzali soupeři první leg na turnaji, pátý nasazený pár však následně vyhrál pět legů za sebou a náskok už si pohlídal.

CZECHIA WITH THE BREAK THROUGH!



Netherlands finally lose a leg!



It's taken until the quarter-finals for the Dutch duo to lose a leg at this year's World Cup, as Karel Sedlacek pins double eight to break the throw and lead 1-0!



