Vstřebávám, co se vlastně stalo, prozradila bronzová lezkyně Širůčková po první velké medaili

Česká výprava má na Evropských hrách v Polsku už sedm medailí. Tu poslední získal puškař Jiří Přívratský v třípolohové střelbě z malorážky a je ze stříbra. Povedený byl i sobotní večer, kdy se z bronzu radovala jak lezkyně Tereza Širůčková, tak taekwondistka Dominika Hronová. Krakov 15:52 25. června 2023

I když to tak dlouho nevypadalo, česká výprava na Evropských hrách v Polsku zažila medailově velmi zdařilou sobotu.

Hurónský řev slyšeli fanoušci v polském městě Krynica Zdrój poté, co Dominika Hronová v kategorii do 53 kilogramů zdolala v boji o bronz Elu Aydinovou z Německa. A za svůj výkon uslyšela od trenéra i osobitou pochvalu.

„Kdyby mi to někdo ráno řekl, tak tomu věřit nebudu, ale věřím tomu, že jsem do toho dala všechno a vyplatilo se to,“ potvrdila Hronová v telefonickém rozhovoru, že i ona byla ze třetího místa mezi taekwondistkami překvapená.

„Bylo to tam nejvíc o nervy, ale zase na druhou stranu jsem byla nejvíce soustředěná na ten boj.“

Dominika Hronová ve volném čase sleduje závody formule 1 a přeje Maxi Verstappenovi. Protože ale budou monoposty bojovat až na přelomu června a července v Rakousku, mohla si čtyřiadvacetiletá Češka naladit třeba přímý přenos reprezentační kolegyně, sportovní lezkyně Terezy Širůčkové.

Lezení na obtížnost sice na Evropských hrách vynechala většina z kontinentální špičky, ani tak ale dvacetileté Širůčkové nedávali experti příliš nadějí. Ve finále, které v Tarnowě o víc než hodinu odsunula průtrž mračen, startovala jako první a vyrazila fanouškům dech, když vyšplhala až na bod 39, tedy těsně pod vrchol stěny.

Českou reprezentantku sice překonaly dvě Francouzky – včetně vítězné Camille Pougetové, když ale vypadla vítězka kvalifikace Rakušanka Mattea Poetziová na bodu 38, spadly ze Širůčkové obavy a naopak nastoupila bronzová medailová radost.

„Jsem hrozně nadšená, nevím ani, co teď říct... Byla jsem hodně nervózní, protože je to pro mě vlastně první velké finále v dospělé kategorii a vlastně i první medaile. Pořád to tak vstřebávám všechno a nevím, co se vlastně stalo,“ řekla Tereza Širůčková, která navýšila dosavadní počet českých medailí z Evropských her na šest. Reprezentanti mají dvě zlata, jedno stříbro a tři bronzy.