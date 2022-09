‚Chyběla lehkost, ale nechali jsme tam všechno.‘ Mezi veslaři Šimánkem a Vraštilem převládá spokojenost

Ve finále dvojskifu lehkých vah se ale Jiří Šimánek (dále jen JŠ) s Miroslavem Vraštilem (MV) mezi nejlepší tři nedostali a skončili pátí. Oba reprezentanti se podělili o své pocity s Radiožurnálem Sport.

Máte za sebou finálový závod na mistrovství světa, ve kterém jste skončili na pátém místě. Jaké pocity ve vás převažují?

MV: Vzhledem k tomu, jak se tady vyvíjely naše závody, tak jsme mohli být považování za favority na medaili a možná jsme to tak trochu i vnímali. Na jednu stranu jsme spokojení, že jsme pátí na světě, ale na druhou stranu i trochu zklamaní, protože nám úplně ten závod nesedl a nedokázali jsme jet o dvě až tři sekundy rychleji.

Jakou si z toho výsledku vzít zkušenost?

MV: Těžko říct. Myslím, že jsme nejeli tak špatně, možná tím očekáváním, že byla medaile blízko. Svět se nebortí, závody jsme si užili, bylo to super a předvedli jsme maximum. I když nám dnes chyběla lehkost, tak o to víc jsme do toho dali síly. Nechali jsme tam všechno a můžeme být na sebe pyšní.

Bylo to díky domácímu prostředí hodně jiné?

JŠ: Možná před závodem, ale závod probíhal stejně jako každý jiný. Jste trochu v tunelu a nevnímáte. Před tím na to myslíte, komunikujete s rodinou, která se přijede podívat, zařizujete lístky, říkáte, kam mají dojet. Snažil jsem se to spíš přetavit v to, aby mě to nabíjelo, než aby mě to sráželo. Byla to spíš pomoc, než přítěž.

Jak moc se díváte do budoucnosti a je tam vyhlídka směrem k olympijským hrám?

MV: Olympiáda je za chvíli, hrozně rychle to uteče. Teď si chvíli odpočineme. Ještě mě čeká jedna akce, pak se budu snažit odpočívat, sedneme si s trenérem a vymyslíme, co dál. Je velká pravděpodobnost, že budeme pokračovat, tak by byla škoda, abychom se kvalifikovali a pak nikam nejeli, že...

Co si celkově odnesete z letošního mistrovství světa?

JŠ: Odnesu si to, že naše disciplína je hrozně těžká. I když jsme byli letos pátí, tak příští rok, abychom se kvalifikovali na olympiádu, tak musíme být do sedmého místa. Když vidím, jaké lodě skončily v boji o třinácté až osmnácté místo, tak budu mít příští rok strach, abychom tam neskončili my a byli jsme do toho sedmého místa.

Myslím, že bychom to mohli vyjet. Určitě to není jediná příležitost příští rok, pak jsou ještě dokvalifikace, ale příjemnější by bylo si to odškrtnout a myslet jen na olympiádu. Může se stát strašně věcí. Teď nám to dalo sílu, že můžeme jezdit výborné závody, tady jsme jeli s těmi nejlepšími a jen skutečnost, že můžeme párkrát porazit Italy, tak nás bude hnát dopředu.