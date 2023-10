Je to jeden ze snů každého závodníka, říká Přindiš o celkovém vítězství ve Světovém poháru

Sezona vodních slalomářů už je skoro u konce, ale čeští kajakáři mají stále o co pádlovat. Jiří Prskavec a Vít Přindiš budou bojovat o celkové vítězství ve Světovém poháru.

„Mezi závodníky je to opravdu prestižní záležitost. Myslím, že to je jeden ze snů každého závodníka, co celý Světový pohár objíždí,“ říká pro Radiožurnál Sport Vít Přindiš a hned vysvětluje proč.

Vyhrát Světový pohár znamená za rok uspět na pěti různých tratích s vysokou výkonností, žádný závod se neškrtá, podmínky jsou různé podle sezony. Mezi závodníky je to hodně vysoko ceněné.

A doslova to platí ze strany Mezinárodní kanoistické federace. Ta nevyplácí žádné bonusy za umístění na mistrovství světa ani jednotlivých závodech Světového poháru, ale za stupně vítězů v celkovém hodnocení odměny jsou. Pro vítěze v přepočtu necelých 100 tisíc korun.

I když pro srovnání: vítěz každého individuálního závodu biatlonového Světového poháru dostane skoro čtyřnásobek a v alpském lyžování je to obvykle přes milion a čtvrt.

„To, co se v některých sportech bere nejen za zápas, ale dokonce za pár minut na hřišti, tak my si můžeme tohle vydělat, když jsme nejlepší na světě. O tohle tady ale nejde.“

Tady jde podle Víta Přindiše hlavně o prestiž. O kterou se aktuální lídr seriálu dost možná znovu popere s kamarádem Jiřím Prskavcem, který obhajuje celkové vítězství a teď je čtvrtý

„Vždycky, když jsem ten titul vyhrál, tak jsem nastupoval jako vedoucí závodník do posledního závodu a vše bylo v mých rukou, jestli to dokážu ustát, nebo ne. Tentokrát nastupuji s tím, že potřebuji trochu chybu ostatních, pak předvést své maximum a koukat na to, jak to ti kluci zvládnou.“

Olympijský vítěz u olympijské trati při natáčení #olympijskyrok - @jiriprskavec vás na @Radiozurnal1 a @RadiozurnalS mj. provede areálem poblíž Paříže, kde bude určitě závodit na OH na kajaku a třeba i na kanoi - dnes tu na finále SP skončil 5. #ohrok20204 #poslouchejsport pic.twitter.com/MUv7TtO0t9 — Jan Suchan (@jsuchan7) October 6, 2023