Volejbalisté se vezou na vítězné vlně. ‚Teď už je to starý dobrý nároďák,‘ říká kapitán Zajíček

Dobrá energie, sebevědomí a třísetové vítězství. Tak by se dalo shrnout poslední vystoupení českých volejbalistů ve skupině evropského šampionátu.

„Naplnilo to všechna naše očekávání. Byl to krásný sport, krásný výkon a jsem na kluky opravdu pyšný, jak k tomu přistoupili od začátku dne,“ rozplýval se po utkání se Severní Makedonií blokař a kapitán týmu Adam Zajíček.

Češi po celou dobu jasně drželi otěže zápasu, drama přinesla snad jen koncovka druhého setu, který ale trochu netradičně úspěšným blokem ukončil smečař Lukáš Vašina.

„Samozřejmě, vždycky když zablokuji na tréninku, nebo v zápase, tak si trenér dovolí poznámku, že i slepé kuře najde zrno. Strašně jsem si ten blok užil, protože takto ukončit set, to se nepovede každý den, takže paráda.“

A skvělé dojmy měl Lukáš Vašina nejen ze svého bloku, ale i z celého zápasu, který poprvé Češi odehráli před zaplněnými tribunami.

„Atmosféra plné haly, na to je každý z nás zvyklý. Dohnalo nás to do skvělého výkonu a na psychiku to byl strašně důležitý zápas, protože něco takového jsme hrozně potřebovali vyhrát. Může nám to pomoci, ale v Itálii na nás čeká Srbsko, které je jedním z favoritů na evropský trůn.“

Spokojený kapitán

Ale Češi půjdou do osmifinále povzbuzení dvěma třísetovými výhrami po sobě. Tu správnou energii z týmu cítí i kapitán Adam Zajíček a věří, že tým má na to zopakovat úspěch z minulého mistrovství v Ostravě, kde v osmifinále vyřadil olympijské vítěze z Francie.

„Teď už je to ten starý dobrý nároďák, který si pamatuji z Ostravy minulého roku. Teď je to na té vlně, kterou bych si představoval, že vydržíme ještě minimálně dva zápasy,“ věří týmu kapitán Adam zajíček. Češi se ve čtvrtek přesouvají do italského Bari, kde osmifinálový souboj se Srbskem sehrají v neděli.