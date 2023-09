‚Celkem dusno, není to klimatizované.‘ Volejbalisty čeká v osmifinále Srbsko, ale i jiné podmínky

České volejbalisty dnes čeká osmifinále evropského šampionátu. Sehrají ho proti favoritům ze Srbska a v hale, která je oproti té ve Skopji, kde Češi hráli skupinu, hůř klimatizovaná. Navzdory těmto nepříjemnostem jsou ale Češi odhodlaní.

„To je pravda, ale to počasí a podnebí tady je na jihovýchodě Itálie je výrazně horší, než bylo ve Skopje. Musíme se s tím nějak vypořádat, ale podmínky mají všichni stejné. Asi to není nic, co by nás mělo omlouvat.“

„Je tu celkem dusno, není to klimatizované, ale mě se to líbí víc, protože je to takové menší a útulnější. Když přijde víc lidí, tak bude alespoň lepší atmosféra,“ uvedli smečaři Jan Galabov s Donovanem Džavoronokem.

A kromě adaptace na novou halu měli Češi oproti soupeři také komplikovanější přesun. Srbové totiž skupinu hráli v Itálii, sice ne v Bari, ale i tak v tom určitá výhoda být může.

Na druhou stranu, jak říká smečař Donovan Džavoronok, Čechům by mohli pomoct dva přípravné zápasy, které proti Srbům odehráli před dvěma týdny v rámci přípravy na šampionát.

„Trochu jsme si je oťukali, víme, co od nich čekat, ale tohle je play-off na mistrovství Evropy, takže stát se může cokoliv. Není to ale tak, že bychom o nich věděli všechno.“

Znalost soupeře

Zmiňované dva přípravné zápasy Češi prohráli, poprvé 2:3 a podruhé neuhráli ani set. I to vypovídá o srbské kvalitě, které si je Donovan Džavoronok vědom.

„Je to zkušenější tým, než my. Možná i víc přesný v technických dovednostech, ale my se nesmíme bát, musíme na ně naletět plnou silou a můžeme se s nimi o to porvat,“ říká odhodlaně Donovan Džavoronok a podobně optimistický přístup má i další smečař českého týmu Jan Galabov.

„Budeme do toho muset šlapat. Srbové mají papírově lepší než my, ale nejsou všemohoucí. Může se stát, že nebudou mít den a my můžeme klidně vyhrát.“

