Rozhodly stupidní chyby v každém setu, hodnotí trenér volejbalistů prohru s Nizozemskem

„Řekl bych, že sportovně to byl náš nejlepší zápas. Emocionální projev byl o hodně lepší, ale rozhodly stupidní chyby v každém setu. Měli jsme lépe pracovat s náskokem ve třetím setu, být disciplinovanější na bloku, prostě ten kousek nám chyběl,“ popisoval trenér národního týmu Jiří Novák detaily, které Čechy stály lepší výsledek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotili čeští volejbalisté další porážku na mistrovství Evropy

Nizozemcům byli určitě důstojným soupeřem, všechny sety byly až do konce vyrovnané, pak ale Češi možná i polevili v koncentraci.

„V koncovkách setů byli důraznější, pohlídali si to. Byly tam tam občas nějaké kraviny, které jsme si udělali sami a oni si to bez problémů dohráli,“ říká smečař Jan Galabov.

I tak ale Češi sehráli podle trenéra Nováka dosud nejlepší zápas na šampionátu. Do ideálu tomu ale stále hodně chybí. Čechům nefunguje servis a trápí se také na útoku. Zkrátka hledají stoprocentní herní pohodu.

Kritika od kapitána

Podle tradičně kritického kapitána národního týmu Adama Zajíčka to vše ale má společného jmenovatele.

„Nevím, přijde mi, že kluci čekají na to, že jeden druhého obslouží a ono se to pak nějak udělá. Že Hadrava udělá po každém podání pětibodovou šňůru, ale dohromady je to takové, že to prostě nefunguje a nikdy to fungovat nebude. Není to cesta k tomu, aby tým vyhrával,“ apeloval na svůj tým kapitán Adam zajíček.

Češi mají v neděli v Severní Makedonii volný den. V pondělí se od 20.00 utkají s Černou Horou a o další dva dny později zakončí skupinu soubojem s domácím výběrem.