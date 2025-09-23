Je to splněný sen spousty kluků. Fanoušci byli naším sedmým hráčem, rozplýval se po postupu Vašina

Čeští volejbalisté porazili 3:0 na sety Tunisko a poprvé v samostatné historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. K vítězství pomohl 13 body smečař Lukáš Vašina, přestože ho před zápasem trápily zdravotní problémy se zády. Vašina Radiožurnálu Sport popsal, o jak velký úspěch pro národní tým jde.

Manila Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Lukáš Vašina

Lukáš Vašina | Zdroj: Profimedia

Lukáši, historický postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Jaké to je?
Je to něco neuvěřitelného. Myslím, že je to splněný sen spousty kluků tady. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že postoupíme ze skupiny, tak bychom se mu vysmáli. Na to, že jsme postoupili do čtvrtfinále, tak jsou ty emoce pořád strašně velké a každý jsme za to strašně rád.

Volejbalisté přepisují na mistrovství světa historii, po výhře nad Tuniskem jsou poprvé ve čtvrtfinále

Číst článek

Je to největší úspěch vaší kariéry?
Asi ano. Dostat se na mistrovství světa do čtvrtfinále to je něco, o čem sní každý volejbalista. Uvidíme, co z toho ještě bude.

Vy jste ten zápas měli pevně pod kontrolou s výjimkou třetí sady, kde jste prohrávali i o sedm bodů. Co se tam změnilo?
Určitě jsme začali třetí set hodně špatně, mysleli jsme si, že se to dohraje samo. Za stavu 9:16 jsme si řekli, že budeme bojovat a určitě to chceme ukončit ve třech setech, a povedlo se nám to naší výbornou hrou v poli a týmovostí, která nás zdobí celý turnaj.

Vy jste se v utkání ve skupině proti Číně zranil, ale proti Tunisku už jste hrál v základu. Kdy jste se to dozvěděl, že budete hrát?
Těsně před začátkem utkání, do té doby nebylo jasné, jestli budu moct hrát. Náš lékařský tým odvedl skvělou práci a jsem rád, že jsem do zápasu mohl nastoupit i díky nim.

A co teď po zápase, bolí vás záda?
Není to úplně příjemné a nějaká fyzioterapie ještě proběhne, abych byl ready do dalších zápasů. Doufám, že to bude čím dál tím lepší.

Během utkání vás podporovala docela velká skupina českých fanoušků. Vnímali jste to na hřišti?
Ti čeští fanoušci byli hodně slyšet, jejich podpora byla neuvěřitelná. Byl to náš sedmý hráč na hřišti a děkujeme jim strašně moc za podporu, nesmírně si toho vážíme.

Mikuláš Jáša, mim Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme