Je to splněný sen spousty kluků. Fanoušci byli naším sedmým hráčem, rozplýval se po postupu Vašina
Čeští volejbalisté porazili 3:0 na sety Tunisko a poprvé v samostatné historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. K vítězství pomohl 13 body smečař Lukáš Vašina, přestože ho před zápasem trápily zdravotní problémy se zády. Vašina Radiožurnálu Sport popsal, o jak velký úspěch pro národní tým jde.
Lukáši, historický postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Jaké to je?
Je to něco neuvěřitelného. Myslím, že je to splněný sen spousty kluků tady. Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že postoupíme ze skupiny, tak bychom se mu vysmáli. Na to, že jsme postoupili do čtvrtfinále, tak jsou ty emoce pořád strašně velké a každý jsme za to strašně rád.
Je to největší úspěch vaší kariéry?
Asi ano. Dostat se na mistrovství světa do čtvrtfinále to je něco, o čem sní každý volejbalista. Uvidíme, co z toho ještě bude.
Vy jste ten zápas měli pevně pod kontrolou s výjimkou třetí sady, kde jste prohrávali i o sedm bodů. Co se tam změnilo?
Určitě jsme začali třetí set hodně špatně, mysleli jsme si, že se to dohraje samo. Za stavu 9:16 jsme si řekli, že budeme bojovat a určitě to chceme ukončit ve třech setech, a povedlo se nám to naší výbornou hrou v poli a týmovostí, která nás zdobí celý turnaj.
Vy jste se v utkání ve skupině proti Číně zranil, ale proti Tunisku už jste hrál v základu. Kdy jste se to dozvěděl, že budete hrát?
Těsně před začátkem utkání, do té doby nebylo jasné, jestli budu moct hrát. Náš lékařský tým odvedl skvělou práci a jsem rád, že jsem do zápasu mohl nastoupit i díky nim.
A co teď po zápase, bolí vás záda?
Není to úplně příjemné a nějaká fyzioterapie ještě proběhne, abych byl ready do dalších zápasů. Doufám, že to bude čím dál tím lepší.
Během utkání vás podporovala docela velká skupina českých fanoušků. Vnímali jste to na hřišti?
Ti čeští fanoušci byli hodně slyšet, jejich podpora byla neuvěřitelná. Byl to náš sedmý hráč na hřišti a děkujeme jim strašně moc za podporu, nesmírně si toho vážíme.
