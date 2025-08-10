Čeští volejbalisté si zajistili účast na mistrovství Evropy. ‚Volejbal to nebyl nejhezčí,‘ říká Licek

Čeští volejbalisté si s předstihem zajistili účast na mistrovství Evropy v příštím roce. V předposledním utkání kvalifikační skupiny zvítězili v norském Arendalu nad domácím výběrem 3:1 na sety. Reprezentaci čeká v blízké budoucnosti mistrovství světa, ještě před tím ale musí odehrát ve středu poslední kvalifikační duel s Černou Horou.

Čeští volejbalisté při utkání s norským týmem

Čeští volejbalisté při utkání s norským týmem | Zdroj: Český volejbalový svaz

V Arendalu sice v prvním setu čeští volejbalisté nepotvrdili roli favoritů a prohráli, utkání ale otočili. 

„Myslím si, že volejbal to nebyl úplně nejhezčí. Po prvním setu jsme se trošku ponaučili, zpřesnili jsme některé věci a hlavně nám začala fungovat obrana na síti, což jsme byli hodně rádi,“ komentuje utkání reprezentační smečař Martin Licek. „Jsem rád, že jsme postoupili na mistrovství Evropy, což byl náš cíl,“ doplňuje.

Tým v současné době podle trenéra Jiřího Nováka omezují zejména onemocnění různých hráčů. „Už je třeba, abychom byli v kompletním týmu. Furt nám někdo vypadává, furt ještě někdo není doléčený. Na tom týmu je to znát. Uděláme maximum pro to, abychom se připravili, a pojedeme tam s čistým hledím,“ říká trenér k postupu na mistrovství Evropy.

Evropský šampionát se příští rok uskuteční od 9. do 27. září v Itálii, Finsku, Bulharsku a Rumunsku. V této reprezentační sezoně ještě české volejbalisty čeká zářijové mistrovství světa na Filipínách.

