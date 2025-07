Čeští vysokoškolští sportovci zářili v Německu. Z letní univerziády přivezli jedenáct medailí

Region Porýní-Porúří v Německu hostil od 16. do 27. července 32. Letní světové univerzitní hry. Po šesti letech se tak největší sportovní akce pro studenty vrátila do Evropy. Ve 14 sportech se představilo 131 českých studentů. Česká výprava vybojovala 11 cenných kovů - tři zlaté, dvě stříbrné a šest bronzových medailí. Video Praha 18:40 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Anna Šantrůčková na Letní univerziádě zajistila české výpravě jednu ze tří zlatých medailí | Foto: Siegfried Dammrath | Zdroj: ČTK

V Německu se představilo 9047 studentů ze 102 zemí a 1970 univerzit. Během 12 dní se hned sedmadvacetkrát přepisovaly rekordy Letních světových univerzitních her. Soutěže probíhaly v městech Bochum, Duisburg, Düsseldorf, Essen a Mülheim an der Ruhr.

V pátek 18. července zajistila české výpravě první zlatou medaili plavkyně Daryna Nabojčenko, která opanovala závod na 50 metrů motýlek. Odstartovala tak medailové žně, které pokračovaly až do posledního závodní dne. Ve finále předvedla čas 26,09 sekundy.

Bronzové hody

Hned v šesti případech čeští studenti vybojovali na vrcholné akce bronzovou medaili. Jako prvním se to povedlo týmu basketbalistů 3x3. V klíčovém duelu o cenný kov porazili 21:17 výběr Německa. V kategorii do 62 kilogramů pak obsadila druhé místo taekwondistka Petra Štolbová.

Medailový double se českým reprezentantkám povedl ve středu 23. července, kdy v judu získala bronz studentka Tereza Bodnárová. Pak přišla další zlatá show, tentokrát v podání atletky Barbory Malíkové. V rozběhu předvedla výkon 53,62, v semifinále 52,46 a ve finále 51,52 sekundy, což je čas jen o 29 setin pomalejší než její osobní rekord.

Na Bodnárovou na tatami navázala hned následující den Renata Zachová, která v kategorii do 63 kilogramů vybojovala bronz, když v bitvě o medaili předčila Němku Folgerovou. Zahanbit se nenechali ani čeští student-judisté, když v kategorii do 81 kilogramů získal bronz Petr Mladý.

Českou výpravu přijel během akce podpořit osobně také Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury (NSA), bez jejíž finanční podpory by nebylo možné vyslat do Německa takto početnou výpravu.

„Univerzitní sport vnímám jako důležitou součást sportovní komunity a NSA se snaží podporovat univerzitní sport právě prostřednictvím ČAUS. Jsou tři základní oblasti, které z našich programů podporujeme. Jednak je to pořádání domácích univerzitních soutěží, pořádání dlouhodobých soutěží, což jsou úspěšné ligy v kolektivních sportech, a také reprezentace na mezinárodních soutěžích, jako je univerziáda. I díky navýšenému rozpočtu pro ČAUS jsme mohli mít na letošních univerzitních hrách v Německu více než 130 studentů-sportovců a slavit tolik medailí,“ prohlásil Ondřej Šebek.

Že se českým tenisovým párům, ať už těm ve dvouhře, ve čtyřhře nebo v mixu daří na olympijských hrách, to už si sportovní fanoušci víceméně zvykli. Nyní přišel úspěch i na vrcholné sportovní akci pro studenty univerzit, kde ve smíšené čtyřhře dvojice Karolína Kubáňová a Jan Jermář získala bronzovou medaili.

Mocný finiš české výpravy

V neděli 27. července přišla ještě jedna radost z atletického stadionu. Linda Suchá si v Bochumi vylepšila v trojskoku osobní rekord v předposledním pátém pokusu na 13,89 metru a zajistila si stříbrnou medaili. O skvělé zakončení se pak postarali veslaři. Skifařka Anna Šantrůčková obhájila zlatou medaili a mužská čtyřka bez kormidelníka ve složení Kryštof Bláha, Radim Hönig, Jan Lasota a Martin Prefier brala bronz.

Šantrůčková zvládla závod skvěle po taktické stránce. Plynulou jízdou se jí v průběhu dvoukilometrové tratě podařilo smazat náskok soupeřek a v závěru bojovala už jen s domácí veslařkou Alexandrou Föster.

„Bolelo to hrozně. Byl to jeden z těžších závodů, které jsem v životě jela. Byl hodně silný protivítr. Takže nejenom se poprat se soupeřkami, ale i s podmínkami bylo náročné. Jsem za to hrozně ráda, protože s Alexandrou závodím nějakých pět šest let a je to poprvé, co se mi podařilo jí předjet,“ prohlásila po závodě česká šampionka webu České asociace univerzitního sportu.

Za dva roky se nejlepší vysokoškolští sportovci sejdou na 33. Letních světových univerzitních hrách v korejské provincii Čchungčchong v termínu 1. - 12. srpna 2027.