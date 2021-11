Stalo se nám úplně to samé jako v Soluni, mrzelo kapitána nymburských basketbalistů Hrubana

Podobný průběh, ale rozdílný výsledek. Tak by se dal stručně popsat druhý vzájemný zápas ve skupině Ligy mistrů mezi Nymburkem a PAOKem Soluň. Zatímco v Řecku čeští šampioni vyhráli o bod střelou s klaksonem, tentokrát na Královce padli 71:75. A to si přitom na začátku čtvrté čtvrtiny vypracovali nejvyšší náskok v utkání, když vedli už o 15 bodů. Praha 12:48 10. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Hruban z Nymburku | Zdroj: Profimedia

Basketbalisté Nymburka promarnili první příležitost zajistit si účast minimálně v předkole play off Ligy mistrů.

„Stalo se úplně to samé, jako v Soluni. Podobný průběh, jako na hřišti soupeře. Velká škoda, musíme se na to podívat, teď nejsem schopný říct, co se tam v těch pár minutách stalo, že nás soupeř dotáhnul,“ okomentovali pro Radiožurnál porážku kapitán Vojtěch Hruban i nejzkušenější basketbalista na soupisce Nymburka Petr Benda.

Zase proti PAOKu Soluň v Lize mistrů ztratili v poslední čtvrtině vedení, ale tentokrát na Královce dokonce patnáctibodové. A ani poslední střelou by to teď nezachránili jako v Řecku, protože prohráli 71:75.

„Začali jsme s nimi hrát poziční a chodící basket a to byla naše smrt. Deset bodů za poslední čtvrtinu, to je docela tristní. Ke konci nám došly síly, protože naše rychlost nebyla nejvyšší a doufali jsme, že ten zápas dobře dopadne a nevyšlo to,“ snaží se hledat důvody druhé porážky ve čtvrtém zápase v základní skupině Hruban, kterému se v závěru stejně jako spoluhráčům nedařilo.

Chyběly také zkušenosti devětatřicetiletého pivota Bendy, který měl problémy s fauly a v koncovce musel po pátém povinně střídat.

„Byly pasáže, kdy si musel sednout, protože měl fauly a možná kdyby tam v těch chvílích byl, tak jsme to mohli zavřít, ale chyběl. Je to náš první pivot letos a pokud není na hřišti, tak ten rozdíl je poměrně markantní,“ vysvětluje Vojtěch Hruban, který určitě nebude z basketbalového Nymburka jediným hráčem, kterého povolá kouč národního týmu Ronen Ginzburg na nadcházející reprezentační sraz.

Až po něm v prosinci se středočeský klub znovu představí v Lize mistrů. Nejprve v Laktaši proti Igokee Aleksandrovac a pak doma proti lídrovi skupiny Galatasaray Istanbul.