Chadim po baseballové exhibici: Poklona japonským nadhazovačům, ale čeští kluci se rozhodně neztratili

Výběr nejlepších baseballistů Evropy i s pěti Čechy se vrací z historicky druhého turné v Japonsku bez vítězství. Světové jedničky a olympijští šampioni nedovolili svým soupeřům ani v jednom ze dvou utkání v Ósace skórovat. V tom druhém dokonce nadhazovači samurajů nepustili žádného evropského pálkaře ani na metu a zkompletovali unikátní perfektní zápas. Ósaka 17:46 8. března 2024

„Když se v baseballovém světě povede perfect game, což znamená, že se nikdo nedostane na metu, tak je to velká věc. Nejvíc je to oslavováno, když toho dosáhne jeden nadhazovač. I v případě, kdy to dokázalo pět nadhazovačů a nepustili nikoho od nás na metu, je to obdivuhodné,“ přiznává asistent trenéra Pavel Chadim krátce po skončení druhého souboje výběru Evropy s japonskými baseballisty a výsledcích 0:5 a 0:2.

Přitom právě na nadhazovacím kopci neměli samurajové úplně největší hvězdy - chyběli třeba Otani se Sasakim. „Všichni mladí nadhazovači, kteří bojují o to, aby se dostali do týmu pro mistrovství světa na podzim, to míchali tak dobře, že jsme pálili hůř, jak včera. I když zákroky některých japonských polařů byly na hranici lidských možností,“ říká Chadim.

„Je to sice exhibice, ale brali jsme to vážně. V poli i na nadhozu jsme odehráli dvě velice kvalitní utkání, bohužel na pálce se nám tolik nedařilo. Musím smeknout klobouk před japonskými nadhazovači, kteří potvrdili, že budou číslo jedna ve světě baseballu,“ chválí catcher Martin Červenka jedničky světového žebříčku, úřadující vítěze World Baseball Classic i olympijských her - Japonce.

Muzik, you good bro?



What an effort by our first baseman in the 9th!#baseballczech pic.twitter.com/RQpDgeniku — BaseballCzech (@BaseballCzech) March 7, 2024

„Ohromná poklona březnové úrovni japonského týmu. Chválím, co dokázali udělat za deset let s programem nadhazovačů. Před deseti lety se rychlost pohybovala do 150 kilometrů za hodinu, nyní už je to do 160 kilometrů za hodinu. Je to neuvěřitelně inspirativní, ale na druhé straně i trochu frustrující, kam až se dostali svou pílí, talentem a skvělým systémem. Jako trenér to beru jako inspiraci a věřím, že něco použijeme i u nás,“ říká asistent italského kouč Mazieriho - Pavel Chadim.

Češi ve světové špičce

Český borec koučoval v Ósace ve výběru Evropy také čtveřici českých baseballistů - kromě Červenky, ještě Martiny Mužíka se Schneiderem a Marka Chlupa.

„Kluci se rozhodně neztratili. Představa, že se všichni dostanou do hry, byla před pár lety nemyslitelná. Musíme se snažit stoupat krok po kroku. Všichni jsme chtěli, aby odpálil homerun nebo byli ještě produktivnější. Se vší pokorou, co kluci dokázali za poslední dva až tři roky, si myslím, že jsou na dobré cestě. Tleskám, protože nezaujatý divák nepoznal, za jakou zemi jaký hráč hraje. Kluci patří k absolutní světové špičce,“ těší kouče také české reprezentace.

Před cestou zpátky domů dodává: „Něco neuvěřitelného se nám podařilo i na funkcionářském poli, mám to zapečetěné v batohu a bude to zveřejněno v květnu.“

Co je už dávno jisté, že národní tým vedený koučem Pavlem Chadimem čeká v červenci další souboj s Japonci na Pražském baseballovém týdnu.

#TEAMEUROPE, class of 2024! Thank you boys for an incredible representation of the “old continent.”#baseballczech pic.twitter.com/stYWeIXKgf — BaseballCzech (@BaseballCzech) March 7, 2024