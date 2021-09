Začínal jako fotbalista, nyní je Chaloupka mistrem světa ve vodním slalomu. Dalším cílem je olympiáda

Na mistrovství světa ve vodním slalomu startoval poprvé v kariéře a hned vyhrál. Václav Chaloupka v Bratislavě navázal na své medaile z mládežnických kategorií a ve 23 letech slaví největší úspěch kariéry. Nebýt zranění v dětství, na stupních vítězů by dnes ale pravděpodobně nestál, do deseti let tíhnul k fotbalu. Dalším krokem v Chaloupkově kariéře je nyní účast na olympijských hrách v Paříži v roce 2024. Bratislava 10:15 27. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanoista Václav Chaloupka | Zdroj: Profimedia

„Bylo moc hezké, jak na mě čekal v cíli celý český tým, vyvolávali moje jméno a gratulovali mi. Je to úžasné," zářil po závodě Václav Chaloupka.

Český kanoista na mistrovství světa vodních slalomářů na nejvyšším stupni, to je totiž něco výjimečného. Naposledy se to povedlo v roce 1977 Petru Sodomkovi, který pak vedl i Miloslava Říhu – a to je zase trenér nového šampiona Václava Chaloupky.

„Asi mi Petr něco předal a já jsem to mohl předat dál. Některé věci, které jsme dělali, když jsme s ním jezdili, ve své trenérské práci určitě používám. Například držení pádla v závěsu à la ‚pozdrav francouzských partizánů‘, tam mi Petr vždy ukazoval, že má ruka být na čele a tak dále,“ říká Miroslav Říha.

Tleskejte MISTROVI SVĚTA! Kanoista Václav Chaloupka po 44 letech veze do Česka světové zlato!



Parádní den singlířů doplnila Gabriela Satková, která na MS získala bronz!



Gratulujeme! #czechcanoe #canoeslalom #worldchampionship pic.twitter.com/YzbICj74wS — Český olympijský tým (@olympijskytym) September 26, 2021

Od fotbalu ke kánoi

Přitom místo toho, jak má uchopit pádlo, se původně Václav Chaloupka učil zpracování míče, kličky, střely. Byl nadaným fotbalistou olomoucké Sigmy, jenže kvůli zánětu kyčelního kloubu musel v 10 letech hledat sport, při kterém jsou potřeba spíš ruce. Našel evidentně správně.

V roce 2014 se stal členem české juniorské reprezentace, později začal sbírat úspěchy v kategorii do 23 let. Zlato v této kategorii získal v Ivree v roce 2018, letos ovládl i mistrovství Evropy do 23 let v Solkanu. Jeho trenér na něm oceňuje pracovitost a profesionální přístup po všech stránkách.

Snem mladého kanoisty je účast na olympijských hrách. I proto opustil kategorii do 23 let, místo specializované přípravy na mistrovství světa v Čunovu zvolil účast na seniorských Světových pohárech v Seu d'Urguell a Pau.

„Další cíl je, že za tři roky vyhraje olympiádu," směje jeho trenér Říha. Ale nemusí to být nadsázka, jednoho svého svěřence už Říha k olympijské medaili dovedl. U Vavřince Hradílka ale zůstalo v Londýně u stříbra.