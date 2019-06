Charitativní florbal vynesl šestiletému Tadeáškovi čtvrt milionu. Zahráli si Krčmář či hokejista Lenc

255 tisíc a ještě 300 korun k tomu. Takovou částku vybraly osobnosti ze světa sportu pro šestiletého Tadeáška. Ten je po dětské obrně a peníze z charitativního turnaje v Benátkách nad Jizerou mu pomohou k další léčbě a rehabilitaci. Benátky nad Jizerou 19:14 9. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodina s malým Tadeášem (druhý zleva) po charitativním florbale | Foto: Pavel Petr

Nebyly to ale jen osobnosti ze světa sportu, které ozdobily třináctý ročník charitativního florbalového turnaje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sportovní osobnosti pomohly šestiletému Tadeáškovi. Vybraly pro něj více než čtvrt milionu korun

O jeho zahájení se totiž postaral první československý kosmonaut Vladimír Remek.

„Nikdy v životě jsem florbal nehrál, silně mi ale připomíná – protože jsem ho několikrát viděl v televizi – hru, kterou jsme hráli jako kluci na dvorcích s normálními hokejkami a tenisovými míčky. Také jsme se za tím honili, to je ale, podotýkám, skoro 60 let zpátky,“ popsal pro Radiožurnál Remek.

To podstatně blíž k florbalu má stříbrný medailista z poslední zimní olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu, biatlonista Michal Krčmář. Ukázal, že mu ani tento sport není cizí.

„Míčovými sporty se odreagovávám a bavím od malička, měl jsem k tomu prostor, protože nás trenéři rozvíjeli všestranně. Neříkám, že by mi to šlo, nějak se k tomu ale postavit snad umím,“ říká skromně Krčmář.

Emmons má za sebou první sezonu u biatlonistů. ‚Máme na čem stavět, letos se zapojím víc,' říká Číst článek

Pro biatlonisty byl turnaj navíc možností, jak si zpestřit přípravu: „Je to super, přijel sem se mnou celý tým, tak si to snad také užívají, jak jsem je slyšel. Vytrhne nás to z denního rytmu a člověk se odreaguje, což je v létě potřeba,“ dodal Krčmář.

A nejen to. Známé tváře, třeba z hokejové Sparty, Mladé Boleslavi a také Liberce dokázaly, že vůbec nebylo důležité, kdo nakonec klání vyhraje. Liberecký gólman Marek Schwarz to asi vyjádřil za všechny. Hlavní byla podpora šestiletého Tadeáška.

„Je to zajímavý zážitek. Člověk si začne trochu víc uvědomovat, jaké má štěstí, že je sám zdravý. Mně osobně dělá radost vidět, že když si tu zahrajeme florbal, tak tím dokážeme někomu udělat radost. To je hrozně hezké.“

Největší odměnou pro všechny pak byl pohled právě na Tadeáška. Svým úsměvem rozdával energii na všechny strany. „Nabíjí to energií a dává to chuť dělat ten sport. Dělám to pro to, abych k tomu třeba někoho přivedl,“ říká Marek Schwarz.

Liberec vs. Mladá Boleslav

Charitativní florbal pak nabídl i jednu pikantnost. Souboj libereckých hokejistů s těmi mladoboleslavskými. Také na palubovce s příchutí derby. Severočeši se radovali z těsné výhry 4:3.

„Jsem rád, že se mi opět podařilo dát gól. Celý turnaj jsem gól nedal, až proti Boleslavi, takže jsem rád, zvlášť když jsem ho dal ještě přes Honzu Růžičku. O to je ten gól cennější,“ pochvaloval si na oko útočník severočeského celku Radan Lenc.

Doplnil ho jeho velký kamarád. Na palubovce i ledě ovšem soupeř, boleslavský Jan Růžička: „Nějak bych to nepřeceňoval. Přeci jen je to takový srandovní zápas, ale samozřejmě to bolí. Už bychom je také chtěli začít porážet,“ dodal Jan Růžička.

Celá charitativní akce malému Tadeáškovi Dragounovi přinesla na léčbu a rehabilitaci více než čtvrt milionu korun.