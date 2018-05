Nymburk mi hodně pomohl. Byla to má první zkušenost s profi basketbalem, vzpomíná Randle z Realu

Basketbalovému Nymburku se už několikrát povedlo přivést z Ameriky nadějné hráče a jedním z nich je i Chasson Randle, kterému rok v kádru českého šampiona pomohl odrazit se do NBA a nyní s Realem Madrid usiluje o triumf v Evropské lize. Na působení v českém klubu nedá dopustit a připouští, že mu Nymburk hodně pomohl. Bělehrad 14:17 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý basketbalista Nymburka, současný hráč Realu Madrid a účastník Final Four Evropské ligy Chasson Randle. | Foto: David Šváb | Zdroj: ČTK

„Na Nymburk hrozně rád vzpomínám. Doba, kterou jsem tam strávil, byla skvělá. Dostal jsem tam první velkou šanci ukázat svůj talent, získali jsme titul a byla tam skvělá parta kluků v čele s Jirkou Welschem. Hodně mi pomohli k tomu, abych se stal hráčem, kterým jsem nyní," řekl Randle v Bělehradu před začátkem Final Four Euroligy.

V Nymburku hrál v sezoně 2015/16. Ohromoval zejména rychlostí a obřím výskokem a společně s dalším americkým rozehrávačem Mikem Dixonem ničili obrany soupeřů.

„Byla to má první zkušenost s profesionálním basketbalem. Nymburk mi pomohl herně vyrůst a za to mu děkuji. Trenér Ronen Ginzburg mě zasvětil do evropského stylu hry, pomohl mi zlepšit hru po cloně a byl ke mně vždy upřímný a starostlivý. Prý bude i tady v Bělehradu, tak doufám, že se s ním potkám," prohlásil pětadvacetiletý rodák z Illinois.

Výkony v české lize, VTB lize a FIBA Europe Cupu si řekl o pozvánku do Letní ligy NBA, kde získal angažmá v New Yorku Knicks. Tam se však neprosadil, a tak loni v lednu zamířil do Philadelphie, za kterou odehrál na dvě desetidenní smlouvy osm zápasů. Pak se vrátil do New Yorku, který mu tentokrát dal šanci v 18 zápasech. Celkem měl průměry 12 minut, 5,3 bodu a 1,3 asistence na utkání.

„Dostat se do NBA je splněný sen, který jsem měl už jako dítě. Zahrát si za Philadelphii a New York bylo neskutečné a pro mě skvělá zkušenost," uvedl.

Loni v létě se však rozhodl opět vrátit do Evropy a na rok se upsal Realu Madrid, jednomu z nejslavnějších evropských celků.

„Přišla nabídka z Realu, která mě dostala do dobré situace. Jsem ve skvělé organizaci, ve skvělém klubu, se kterým mám šanci hrát o tituly. A to chceme potvrdit i tady na Final Four," řekl Randle.

V pátečním semifinále Real vyzve nejlepší tým základní části CSKA Moskva. „Je to skvělý tým, hodně fyzický, který ale má vynikající střelce. Bude to těžká výzva, ale my jsme připraveni. Musíme zastavit Sergia Rodrígueze a Nanda De Cola, což je i můj úkol. Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem každopádně nadšený, že tu mohu být, a udělám vše pro to, abychom byli úspěšní," dodal.