Chci být v elitní osmičce. Zlepšila jsem techniku, hlásí lukostřelkyně Horáčková před šampionátem
Lukostřelkyně Marie Horáčková už je v Jižní Koreji, kde se připravuje na obhajobu titulu mistryně světa. Ten překvapivě získala před dvěma lety v Berlíně a od té doby nasbírala i další velké úspěchy.
Horáčková nejdřív překvapila všechny favoritky v Berlíně, pak se kvalifikovala na olympiádu a v Paříži navíc byla společně s judistou Lukášem Krpálkem českou vlajkonoškou. „Být na té lodi bylo krásné. Dýchla na nás pravá atmosféra toho, že jsme vážně na olympijských hrách,“ užila si úřadující světová šampionka deštivou plavbu po řece Seině.
Poslechněte si lukostřelkyni Marii Horáčkovou před startem světového šampionátu
Samotná soutěž v Paříži se jí tolik nepovedla, když vypadla už ve druhém kole. Teď při přípravě na mistrovství světa ale dokázala, že formu má. „Obhajobu zas tolik nevnímám. Rozhodně chci ale znovu získat nějakou medaili. Tréninkové ukazatele jsou velmi dobré. Podařilo se mi i nastřelit evropský rekord. Cítím se dobře a boj o medaile by mohl být zasloužený,“ říká Horáčková po úspěšném turnaji ve švýcarském Lausanne.
Zlepšená forma před šampionátem
Na něm nastřílela 688 ze 720 možných bodů a na světový šampionát do jihokorejského Kwangdžu tak odletěla jako evropská rekordmanka. Česká lukostřelkyně zároveň prozrazuje, co k jejímu nedávnému úspěchu přispělo.
„Nastolili jsme nový tréninkový režim. Možná tomu střílení zase o trochu víc věřím. Loni na podzim jsme udělali změnu v technice a trvalo docela dlouho než jsem si na to zvykla. Hlavně jsme se zaměřili na vzpřímenější postoj a práci levého ramene.“ Což sebou sice neslo několik měsíců zvykání si, ale v posledních týdnech hlavně stupňování formy Marie Horáčkové.
„Šampionát bude nejvíc zajímavý tím, že jsme v Koreji, což je mekka lukostřelby. Oni připravili takový program, že jsme za tři, čtyři dny se závody hotové. Běžně to trvá celý týden. Budeme od rána do večera závodit, což bude náročné, ale těším se na to. Rozhodně chci být v top osmičce. Když se dostanu do čtvrtfinále a tam už se to případně nepovede, tak budu spokojená,“ povídá Horáčková, s jakým umístěním by byla spokojená, kdyby si nedokázala vystřílet vysněnou medaili.
Obhájkyně zlata vstoupí do šampionátu úterní kvalifikací.