Chci mít sport čistý a tohle k tomu patří, říká judista Klammert o antidopingovém systému ADAMS

Přibližně 200 elitních českých sportovců musí zadávat své údaje do systému ADAMS. To je zkratka pro antidopingovou webovou stránku, ze které komisaři vidí alespoň jednu hodinu denně, kde se sportovci pohybují, aby je mohli přijít zkontrolovat. Jenže někteří mají zadanou adresu a čas pobytu fixně a do systému se moc nehlásí.

„Já jsem dostala jen to, že to mám každý měsíc vyplňovat, a to je asi tak všechno. Vyplnit a poslat. Většinou tam dávám, že jsem od osmi doma, a většinou to tak bývá,“ nevěnuje systému ADAMS příliš pozornosti plavkyně Lucie Svěcená.

A dvacetiletá Svěcená není jediná, ať už mezi plavci, nebo i jinými sportovci. Nestává se jim moc často, že by za nimi namátková kontrola přišla, v drtivé většině případů jsou testovaní hlavně po závodech, ale zároveň platí, že když by třikrát kontrolu zmeškali, dostanou zákaz činnosti, jako kdyby měli pozitivní test.

„Je to určitá nezodpovědnost nebo by se dalo říci neplnění pracovních povinností, protože téměř všichni sportovci, kteří jsou v systému ADAMS, jsou v drtivé většině státními zaměstnanci a berou státní peníze,“ vysvětluje Jan Chlumský z Antidopingového výboru.

Své údaje můžou sportovci zadávat jak na počítači, tak i přes mobilní aplikaci.

„Tyhle platformy na webu nebo na mobilní aplikaci na mě působí dost zastarale. Nejsou moc promakané a vypadají, jako by je někdo dělal už před X lety. Nicméně je to funkční, po chvíli se v tom člověk naučí, i když to není extra intuitivní. Ale pak už to jde samo, i když té práce třeba se zadáváním adres, kde člověk je, je docela pracné,“ komentuje to vodní slalomář Vít Přindiš, který si ale uvědomuje, že tohle zkrátka k vrcholovému sportu patří.

Ostatně sám Přindiš se do systému dostal teprve nedávno, když se mu začalo dařit. A stejně jako ostatní sportovci má zájem na tom, aby fungoval.

„Zrovna třeba minulé úterý jsem dopingovou zkoušku měl. Vytáhli si mě z tréninku, což je nepříjemné, ale chci mít sport čistý a tohle k tomu patří,“ říká judista David Klammert.