Froomova uplynulá dekáda: čtyřikrát králem Francie, nařčení z dopingu i spory s Wigginsem

Spekulace kolem poletovaly už delší dobu, přesto ta zpráva musela překvapit snad všechny cyklistické fanoušky. V nabitém týmu Ineos se zkrátka sešlo příliš mnoho velkých jmen a odnesl to ten nejzkušenější – asi nejúspěšnější závodník uplynulé dekády Chris Froome. S jeho odchodem skončí po deseti letech i jedna velká éra britské cyklistické stáje. Londýn 16:13 10. července 2020

Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal. Hvězdný trojlístek vítězů Tour de France, který ale asi dlouho pohromadě v jednom týmu vydržet nemohl.

„Chris s námi byl od úplného začátku. Je to velký šampion, který je zvyklý být lídrem týmu. To mu ale momentálně nemůžeme zaručit, proto jsme se rozhodli mu neprodloužit smlouvu,“ uvedl ve čtvrtek v oficiálním prohlášení šéf týmu Ineos Dave Brailsford.

„Bylo to úžasných deset let, společně jsme toho tolik dokázali. Vzpomínky na naše úspěchy si uchovám navždy.“ Slova čtyřnásobného vítěze Tour de France nepotřebují další komentář. Tým Sky a později Ineos, to byl skoro od samého začátku hlavně Chris Froome.

‚Bradley musel vyhrát‘

Britští cyklisté jsou co do počtu medailí v historii dráhařských světových šampionátu druzí za Austrálií, na silnici to ale bývala úplně jiná písnička. V bohaté historii všech tří etapových závodů kategorie Grand Tour (Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta) čekala ostrovní velmoc dlouho marně na svého prvního vítěze.

Chris Froome Narodil se 20. května 1985 v keňském Nairobi.

Do 14 let žil v Jihoafrické republice.

V roce 2008 se přestěhoval do Evropy a začal závodit za Británii.

Vítěz Tour de France (2013. 2015, 2016, 2017), Vuelty (2011, 2017) a Gira d’Italia (2018).

Bronz v časovce na OH 2012 v Londýně, 2016 v Riu de Janeiro a MS 2017 v Bergenu.

Trojnásobný nejlepší cyklista roku (2013. 2015, 2017).

A tak mediální gigant Sky dal v roce 2010 vzniknout nové cyklistické značce. Do čela se postavil strůjce britských dráhařských úspěchů posledních let Dave Brailsford a jako tvář týmu si s sebou přivedl čtyřnásobného olympijského vítěze Bradleyho Wigginse.

Už v roce 2011 na sebe na Vueltě poprvé upozornil i Froome, který dokonce díky pozdější diskvalifikaci dopingového hříšníka Juana Josého Coba celý závod vyhrál. Skvělý vrchař a časovkář za sebou ve Španělsku nechal týmového lídra a jejich škádlení pokračovalo i o rok později na Tour de France.

Froome jakožto hlavní Wigginsův pomocník na cestě za historickým triumfem dával v nejtěžších stoupáních zcela viditelně najevo, že ho jeho „nadřízený“ vlastně brzdí. Nakonec se ale rodák z keňského Nairobi vždy stáhnul, navzdory napjatým vztahům mezi oběma cyklisty dodržel týmovou strategii a společně se svým kolegou obsadili první dvě příčky celkového pořadí.

„Tým nebyl připravený na to, že můžu vyhrát. Dave Brailsford mi po jednom z mých útoků řekl, že musíme stoprocentně stát za jezdcem ve žlutém. Příběh závodu byl napsaný dávno předtím, než jsme přijeli do Francie – musel vyhrát Bradley,“ citoval z Froomovy autobiografie server Cyclingnews.com.

O rok později už ale vytáhlý Brit na nikoho čekat nemusel a v osmadvaceti letech poprvé projel cílem na Champs-Elysées s rukama nad hlavou.

Chris Froome (ve žlutém) slaví svůj první triumf na Tour de France | Foto: Tim Ireland | Zdroj: Reuters

Nařčení z dopingu

Zbytek je notoricky známá cyklistická historie – zlatý hattrick na Tour mezi lety 2015 až 2017, druhý triumf na Vueltě a v roce 2018 i závěrečný střípek do mozaiky v podobě vítězství na Giru d‘Italia. Ten byl o to sladší, že v 19. etapě předvedl nezapomenutelný výkon v 19. etapě s cílem na Monte Jafferau (viz video níže).

V tu dobu už se ale Froomova dominance blížila ke konci. Vcelku logicky – vavříny začal sbírat v relativně vysokém věku a na jeho místo se tak začali tlačit další.

Britovi uškodily i dopingové pochybnosti, kterým se chtě nechtě nevyhne asi žádný cyklistický šampion. Froome se dostal do problémů po vítězné Vueltě v roce 2017, kdy mu komisaři naměřili překročení povoleného množství léku na astma. Mezinárodní cyklistická unie ho očistila po několika měsících až těsně před startem Tour de France, na němž měl usilovat o čtvrtý triumf v řadě.

„Poškodilo to moji reputaci. Závod, který je přede mnou, bude za všech těch okolností největší výzvou mého života,“ řekl tehdy na tiskové konferenci. A dobře věděl, o čem mluví.

Historie se totiž opakovala – podobně jako před šesti lety proháněl Froome Wigginse a brzy od něj převzal žezlo pro týmového lídra, tentokrát sám nestačil na kolegu Gerainta Thomase. A to bylo zatím naposledy, kdy se představil na závodě Grand Tour.

Nová výzva

Ve středu 12. června 2019 obletěly sportovní svět obrázky z hrůzného Froomova pádu během projížďky trasy před časovkou na Critériu du Dauphiné. Tradiční generálka na Tour de France se tak stala pro čtyřnásobného šampiona tentokrát stopkou. Lídr nově přejmenované stáje Ineos narazil při sjezdu ve velké rychlosti do zdi a zlomil si stehenní kost, loket a několik žeber.

A tak se toho roku na Staré dámě opět opakoval stejný scénář – lídr Geraint Thomas nestačil na svého pomocníka Egana Bernala a mladý Kolumbijec se jako první nebritský cyklista ocitl na samém vrcholu hierarchie týmu Ineos.

„Když jsme začínali, byl celý projekt hodně anglosaský. Teď máme ale i jezdce z Kolumbie nebo ze Španělska. I jim musíme vytvořit perfektní podmínky a investovat do nich,“ naznačil Brailsford pro The Telegraph, kudy se může do budoucna ubírat Ineos.

Na Tour de France se ještě s největší pravděpodobností představí všechny tři hvězdy bok po boku ve stejném dresu. „Už se těším na novou výzvu u nového týmu. Do té doby se ale soustředím na to, abych popáté vyhrál Tour de France,“ ujistil Brit, že nehodlá předem vyklízet pozice.

Od příštího roku bude jezdit za izraelskou stáj Start-Up Nation, nováčka s elitní licencí World Tour. A bude to krok do neznáma nejen pro Chrise Froome, ale také pro Ineos.